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Irma kasırgası 8 can aldı

- Karayip Adaları'nı vuran kasırga, bölgede hayatı felç etti, 8 kişinin ölümüne yol açtı

Irma kasırgası 8 can aldı

NEW YORK (AA) - Atlantik Okyanusu üzerinden gelen ve saatteki hızı yaklaşık 300 kilometreye ulaşan Irma kasırgası ulaştığı Karayip Adaları'nda 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Karayipler'in Antigua ve Barbuda adaları ile St. Barts ve St. Martin adalarını vurarak ilerleyen kasırga, St. Martin'de Karayipler'in en büyük havalimanlarından birini kullanılamaz hale getirdi.

Irma, büyük yıkıma yol açtığı Barbuda Adası'nda 1, St. Barts ve St. Martin adalarında en az 6, Barbados Adası'nda da 1 kişi olmak üzere toplamda 8 kişinin ölümüne sebep oldu.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

- Kasırga Florida'ya yaklaşıyor

Öte yandan ABD Ulusal Kasırga Merkezinin Virgin Adaları'nı ve Porto Riko'nun kuzeydoğu sahillerini etkileyen Irma'nın ilerlediği güzergahta, ABD'nin Florida eyaletinin de olduğunu bildirmesi, eyalette marketlerin raflarının boşalmasına yol açtı.

Yatırımcıların, yolcu gemisi ve sigorta şirketlerinin hisselerini elden çıkarmaya başladığı ülkede, havayolu firmalarının çoğu da 800'den fazla seferini iptal etti.

Kısa süre önce ülkeyi vuran Harvey kasırgası da ABD'nin rafineri kapasitesinin beşte birinin durmasına, yakıt stoklarının azalmasına ve fiyatının yükselmesine neden olmuştu.

Kasırga, sular altında kalan iş yerleri, aksayan ulaştırma ve nakliye hizmetleri nedeniyle ekonomik faaliyetlere geniş çapta zarar vermişti.

Harvey etkili olduğu sürece Houston'da 10 binin üzerinde uçak seferinin iptaline yol açmıştı. Yakıt fiyatlarındaki yükselişin sürmesi sebebiyle uçuş firmaları da büyük zarara uğramıştı.

ABD'nin en fazla yolcu taşıyan American Airlines şirketi Irma kasırgasında da benzer bir durumu yaşamamak için adım attı. Şirket dün yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle Miami, Fort Lauderdale ve West Palm Beach'in de aralarında olduğu birçok bölgeye yapacağı uçuşların sayısını düşürmeye başladığını, cuma günü itibarıyla da uçuşlarını durduracağını açıkladı.

Firma ayrıca, Avrupa ve Güney Amerika'dan Miami yönüne uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Delta Air Lines ve JetBlue firmaları da kasırganın etkili olacağı güzergahtan başka yerlere kaçmak isteyenler için özel indirimli fiyatlar uygulayacağını bildirdi.

- Güney Florida'da hastalar tahliye ediliyor

Güney Florida'daki Monroe County'de bulunan birçok hastane de hastalarını tahliye etme kararı alırken, bazıları şimdiden hasta sayısını düşürmeye başladı. Boşaltılmaya başlanan Miami Mercy Hastanesi, acil bölümüne yeni hasta kabul etmeyeceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) de yaptığı açıklamada, Karayipler'i vuran ve ABD'nin Florida eyaletine ulaşması beklenen Irma Kasırgası'nın 37 milyon kişiyi etkileyebileceğini, mağdurlara yardım için Barbados'a ve Haiti'nin kuzeyine ekip gönderildiğini bildirdi.

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