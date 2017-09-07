Irma kasırgası Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'ye doğru ilerliyor

SAN JUAN (AA) - Atlantik Okyanusu'nda Karayip Adalarını ve Porto Rico'yu vuran Irma kasırgasının kuzey ve batı yönünde, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'ye doğru ilerlediği bildirildi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine bağlı Ulusal Kasırga Merkezi, Atlantik Okyanusu üzerinde oluşan ve Karayip Denizi'nin doğusundaki adalarda ve Porto Rico'da büyük yıkıma yol açan kasırganın, kuzey ve batı yönünde ilerlediğini ve bugünden itibarıyla Dominik Cumhuriyeti ile Haiti'nin bulunduğu Hispanyola Adası'nın kuzey sahillerinde hissedileceğini açıkladı.

Saffir-Simpson ölçeğine göre 5 şiddetinde olan kasırganın saatte 298 kilometre hıza ulaşan rüzgarının, ileriki günlerde Turks ve Caicos Adalarını, Bahamaları ve ABD'nin Florida sahilerini etkisi altına alacağı belirtildi.

Haiti'yi geçtikten sonra kuzeye yönelmesi beklenen kasırganın, Küba'nın güney ve doğu sahillerinde daha düşük şiddette hissedileceği bildirildi.

- Karayipler'de yıkım

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerrard Colomb, Karayipler'deki Fransız adalarında kasırga nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını açıkladı.

France Info radyosuna konuşan Colomb, kurtarma ekiplerinin henüz çalışmalarını tamamlamadığı Saint-Martin ve Saint-Barthelemy adalarındaki can kaybının artabileceğini belirtti.

Kasırganın merkezinin üzerinden geçtiği Antigua ve Barbuda'ya bağlı Barbuda Adası'nda yaşayan bin 400 kişiden yüzde 60'ının evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Başbakan Gaston Browne, adadaki yolların ve haberleşme altyapısının büyük hasar gördüğünü ve afetin yaralarını tamamen sarmanın aylar hatta yıllar sürebileceğini kaydetti.

Irma'nın etkili olduğu ABD'nin deniz aşırı egemenlik bölgesi Porto Rico'da afet idaresi, adada 900 bin kişinin elektriksiz kaldığını, 50 bin kişinin içme suyundan yoksun olduğunu açıkladı.

Kasırganın pazar günü sahillerine ulaşması beklenen ABD'nin Florida eyaletinde Vali Rick Scott, cuma günü itibarıyla 7 bin ulusal muhafızın göreve çağrılacağını belirtti. Scott, Irma kasırgasının, Florida'yı 25 yıl önce vuran Andrew kasırgasından "daha büyük ve güçlü" olduğu uyarısında bulundu.

Irma kasırgasının, Atlantik Okyanusu üzerinde oluşan kasırgalar arasında rüzgar sürekliliği bakımından 2005'teki Wilma kasırgasından, basınç alanının büyüklüğü bakımından 2007'deki Dean kasırgasından ve karadaki etkisi bakımından ise yine 2007'deki Felix kasırgasından bu yana görülen en şiddetli kasırga olduğu belirtiliyor.

Irma kasırgası 30 Ağustos'ta Afrika'nın batısında, Cape Verde (Yeşil Burun) Adaları civarında, Afrika'dan esen tropik rüzgarların yarattığı bir anaforun büyümesiyle oluşmuş, Atlantik Okyanusu üzerinde şiddetini arttırarak 5. kategori bir kasırgaya dönüşmüştü.