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Irma Kasırgası Florida'ya ulaştı

- Kasırga saatte ortalama 210 kilometre hıza ulaştı

Irma Kasırgası Florida'ya ulaştı

NEW YORK (AA) - Karayipler'de can kaybına ve büyük hasara yol açan Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletinin güney kıyılarına ulaştı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, bugün yerel saatle sabah 09.00'da Miami metropolitan bölgesini etkisi altına alan 4. kategorideki Irma Kasırgası'nın saatte ortalama 130 mil (yaklaşık 210 kilometre) hıza ulaştığı ve şiddetli yağmur yağdığı belirtildi.

Miami metropolitan bölgesinde yaklaşık 6 milyon kişinin evlerinden tahliye edilerek, bu kişilerin sığınaklara götürüldüğü veya kendi imkanlarıyla kuzeydeki Georgia eyaletine gittiği bildirildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, ayrıca, bölge için olası hortum alarmının da verildiğini duyurdu.

Florida emniyet yetkilisi Greg Bueno, Miami'nin kuzeyindeki Hardee County bölgesinde iki arabanın kafa kafaya çarpıştığını ve kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hava şartlarının kazadaki rolünün henüz bilinmediğini söyleyen Bueno, yetkililerin kazanın sebebini araştırdığını ve konuya ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadığını ifade etti.

Irma Kasırgası'nın yarın Florida eyaletinin kuzeybatısına doğru ilerleyerek eyaletin Fort Myers kentini ve 3 milyon nüfuslu Tampa şehrini etkisi altına alması öngörülüyor.

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FloridaIrma KasırgasıKarayiplerMiami
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