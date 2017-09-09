Irma Kasırgası öncesi petrol fiyatları düşüşte

NEW YORK (AA) - ABD'nin Florida eyaletini hafta sonu etkisi altına alması beklenen Irma Kasırgası öncesi küresel piyasalarda ham petrol fiyatları düşüşe geçti.

Uluslararası ölçekte en yaygın olarak kullanılan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 kayıpla 53,58 dolara kadar indi. ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,7 düşüşe 47,27 dolara kadar geriledi.

Uzmanlar, geçen ay ABD'nin Teksas eyaletini vuran Harvey Kasırgası'na işaret ederek, bu eyaletteki petrol rafinerilerinin kapatıldığını ve ham petrol piyasasında arz fazlasının kısa dönemde arttığını ifade etti.

Irma Kasırgası'nın da rafinerilerde kapanmaya yol açmasından endişe duyan yatırımcıların piyasada satış pozisyonu aldığını belirten uzmanlar, fiyatlardaki düşüşün kısa dönemli olmasının beklendiğini kaydetti.

Harvey Kasırgası nedeniyle ABD'nin rafine kapasitesinin dörtte biri askıya alınmıştı.

Harvey Kasırgası yaklaşık 180 milyar dolar zarara yol açmıştı. Irma Kasırgası nedeniyle Florida'da oluşabilecek toplam zararın 125 milyar doları bulabileceği öngörülüyor.