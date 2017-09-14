Irma kasırgasının vurduğu Florida'da bakımevindeki ölümler

HOLLYWOOD (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde Irma kasırgası nedeniyle elektriklerin kesildiği bir bakımevinde ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Hollywood Polis Şefi Tom Sanchez, müfettişlerin, Hollywood Hill bölgesindeki bakımevinde görülen ölümlerin aşırı sıcaklarla ilgili olabileceğini belirttiğini aktardı.

"Bina mühürlendi ve cezai soruşturma yürütüyoruz." diyen Sanchez, yetkililerin, bakımevindeki jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi dahil her türlü ihtimali araştırdığını ifade etti.

Sanchez, müfettişlerin, binada kaç pencerenin açık olduğuna da bakacağını bildirdi.

Bakımevinden yapılan açıklamada ise kasırganın, havalandırmaya elektrik sağlayan trafoyu devirdiği kaydedildi.

Vali Rick Scott da Florida acil durum çalışanlarına, hastaların güvenliğinden emin olmak amacıyla tüm bakımevlerini kontrol etmeleri talimatı verdi.

Öte yandan bakımevinde hayatını kaybedenler dışında, Irma kasırgasının neden olduğu olaylar sonucu Florida'da en az 17 kişinin, Güney Carolina ve Georgia'da ise 6 kişinin öldüğü duyuruldu.

Karayipler genelinde ölü sayısının 38 olduğu ifade edildi.

Irma kasırgasından etkilenen Florida ve çevre eyaletlerde elektriksiz kalan kişi sayısının yaklaşık 6,8 milyona, sığınaklardaki kişi sayısının da 13 binin altına düştüğü bildirildi.

Broward County Belediye Başkanı Barbara Sharief, dün, bakımevinde kalanların itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından tahliye edildiğini söylemiş ve 120 kişinin çıkarıldığı binada 3 kişinin ölü bulunduğunu, 2 kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Söz konusu ölümlerin nedenlerine ilişkin detaylı açıklama yapılmazken bakımevinin elektriklerinin kasırga sebebiyle günlerdir kesik olduğu, havalandırma ve klimaların çalışmadığı, ölümlerin de bu sebeple gerçekleştiği belirtilmişti.