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Irma, Porto Riko'yu vurmaya başladı

SAN JUAN (AA) - Irma kasırgasının yol açtığı şiddetli yağışın, Virgin Adaları'nı ve Porto Riko'nun kuzeydoğu sahillerini vurmaya başladığı bildirildi.Karayipler'in kuzeyindeki adalara ulaşan Irma kasırgası, geçtiği adalar boyunca...

Irma, Porto Riko'yu vurmaya başladı

SAN JUAN (AA) - Irma kasırgasının yol açtığı şiddetli yağışın, Virgin Adaları'nı ve Porto Riko'nun kuzeydoğu sahillerini vurmaya başladığı bildirildi.

Karayipler'in kuzeyindeki adalara ulaşan Irma kasırgası, geçtiği adalar boyunca evlerin hasar görmesine ve sel baskınlarına neden oldu.

ABD Ulusal Hava Dairesi, Guadeloupe, Porto Riko ve Florida'da 1928 yılında meydana gelen ve toplam 2 bin 748 kişinin ölümüne neden olan San Felipe kasırgasından bu yana Porto Riko'nun Irma büyüklüğünde bir kasırga görmediğini açıkladı.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, "En kötüsüne hazırlanmak zorundayız. Aksi takdirde bu, yıkıcı olabilir." dedi.

Porto Riko elektrik dağıtım şirketi, altyapının kasırgadan çok kötü etkilendiğini belirterek, bazı yerlerde dört ila altı ay boyunca elektrik kesintisi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Fırtına öncesinde bazı mahallelerde gün ortasına kadar 285 binden fazla haneye elektrik verilemeyeceği, 4 bin 500 kişinin su kesintisi yaşayacağı bildirilirken, yaklaşık bin kişinin geçici olarak sığınaklara yerleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan Atlantik Okyanusu'nda şimdiye kadar görülen en şiddetli kasırgalardan biri olan Irma, geçtiği Barbuda Adası'nda yaşayan yaklaşık bin 700 kişiyle iletişimin kopmasına yol açtı.

Ulusal Hava Dairesi, bugün, 5. kategoride yer alan ve rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan Irma kasırgasının, Karayipler'in kuzeyinde etkili olmaya başladığını açıklamıştı.

Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba'ya ilerleyen bir rotaya sahip kasırganın Barbuda Adası'nın üzerinden geçtiği sırada telefon hatlarının kesildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Florida'ya ulaşması beklenen Irma nedeniyle Florida, Porto Riko ve Virgin Adaları'nda acil durum ilan etmişti.

Kasırga nedeniyle Bahamalar'da 6 ada tahliye edilmişti.

Leeward Adaları'nda 3,4 metre yüksekliğinde dalgalara yol açan Irma kasırgasının, Turks ve Caicos Adaları'nda hafta sonuna doğru 6 metrelik dalgalar oluşturacağı tahmin ediliyor.

Geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına alan Harvey kasırgasında en az 70 kişi yaşamını yitirmişti.

Yüz binlerce abonenin elektriksiz kaldığı, köprüler ve yolların hasar gördüğü kasırgada tahmini zararın 150 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

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Irma KasırgasıPorto Riko
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