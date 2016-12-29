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İş adamı Karamehmet'in hapis cezasına onama

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin yargılamada, iş adamı Karamehmet ve 2 banka yöneticisine verilen hapis cezalarını onadı.

İş adamı Karamehmet'in hapis cezasına onama

ANKARA (AA) - Yargıtay 7. Ceza Dairesi, Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin yargılamada, iş adamı Mehmet Emin Karamehmet'e "Zimmet" suçundan verilen 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezasını onadı.

Daire, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin sanıklardan iş adamı Karamehmet'i 7 yıl 1 ay 16 gün, banka yöneticileri Orhan Emirdağ'ı 6 yıl 5 ay 23 gün, Osman Berkmen'i 5 yıl 10 ay hapse çarptıran kararı onandı. Banka yöneticisi İsmail Sezer Bilgili'ye verilen cezanın ise zaman aşımından düşürülmesine karar verildi.

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