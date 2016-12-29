ANKARA (AA) - Yargıtay 7. Ceza Dairesi, Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin yargılamada, iş adamı Mehmet Emin Karamehmet'e "Zimmet" suçundan verilen 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezasını onadı.
Daire, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın temyiz incelemesini tamamladı.
Yerel mahkemenin sanıklardan iş adamı Karamehmet'i 7 yıl 1 ay 16 gün, banka yöneticileri Orhan Emirdağ'ı 6 yıl 5 ay 23 gün, Osman Berkmen'i 5 yıl 10 ay hapse çarptıran kararı onandı. Banka yöneticisi İsmail Sezer Bilgili'ye verilen cezanın ise zaman aşımından düşürülmesine karar verildi.
İş adamı Karamehmet'in hapis cezasına onama
Yargıtay 7. Ceza Dairesi, Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin yargılamada, iş adamı Karamehmet ve 2 banka yöneticisine verilen hapis cezalarını onadı.
29 Aralık 2016 Perşembe 16:50
ANKARA (AA) - Yargıtay 7. Ceza Dairesi, Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin yargılamada, iş adamı Mehmet Emin Karamehmet'e "Zimmet" suçundan verilen 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezasını onadı.