İş adamı Şarık Tara'nın vefatı

İSTANBUL (AA) - Acıbadem Hastanesi, iş adamı Şarık Tara'nın vefatına ilişkin açıklamada bulundu.
Acıbadem Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran'da kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınan iş adamı Şarık Tara'nın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Metin Uzun, "Şarık Tara, 2 Haziran tarihinden itibaren kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınmıştı. Maalesef bugün saat 19.19'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.