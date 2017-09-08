İş adamının PKK'ya para aktardığı iddiası

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Celalettin Birtane hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık iş adamı Birtane hakkında hazırlanan iddianame 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, Birtane'nin 2013'te DTK içerisinde aktif olarak yer aldığı, dosya kapsamında diğer birçok hedef kişi ile irtibatı ve ilişkisinin bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Birtane'nin farklı zamanlarda DTK toplantılarının yapıldığı binalara giriş çıkış yaptığı kaydedilen iddianamede, toplantılarda gelen katılımcılara hitaben konuşma yaptığının, teknik ve fiziki takip sonucu belirlendiği aktarıldı.

- TSO seçimlerini etkilemişler

DTK'nın, Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine sadece kendi adaylarının olması için faaliyette bulunduğu aktarılan iddianamede, söz konusu seçimi terör örgütünün silah gücünü de kullanmak suretiyle baskı yoluyla kazandıklarının yapılan ortam dinlemelerinden anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, gizli tanık "Cesur Yürek"in sanık hakkında verdiği ifadesi de şöyle:

"Birtane, Diyarbakır Ticaret Odası Meclis Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. PKK örgütü üst düzey yöneticileri tarafından kendisine 'Örnek Ekolojik Köy' proje sorumluluğu verilmiştir. PKK terör örgütüne sözde 'vergilendirme' adı altında para vermektedir."

Gizli tanık "Yıldız" ise Birtane'nin PKK terör örgütü adına yatırımlar yaptığı, terör örgütünün parasını yönetip işlettiği, bu yolla örgüte yüklü miktarda maddi kaynak sağladığını savundu.

İddianamede, 21 Ağustos 2016'da Bingöl'de "Azad Farkin" kod isimli terörist Nevzat Gündüz ve beraberindeki silahlı saldırı ve faaliyetlerde bulunan teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, elde edilen örgütsel dijital malzemelerin yapılan incelemesinde Birtane'nin bilgilerinin yer aldığı doküman ele geçirildiği kaydedildi.

Şüphelinin gözaltına alındıktan sonra iş yerinde arama yapıldığı aktarılan iddianamede, dağıtılması ve satışa sunulmasının yasaklanmasına yönelik karar verilen 4 kitabın bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin PKK/KCK terör örgütü ile açık bir şekilde ilişki ve irtibat halinde olduğu ve mali yapılanması içerisinde yer alarak terör örgütüne maddi destek sağladığının anlaşıldığı bildirildi

- İstenilen ceza

İddianamede, Birtane hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası, mahkumiyetleri halinde de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.