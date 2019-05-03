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İş arayanlar için "Sanal Fuar"

- İŞKUR, iş arayanların herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için "Sanal Fuar" uygulaması başlattı - Mersin İş ve Kariyer Fuarı ile dün başlatılan uygulama sayesinde, iş arayanlar, seyahat etmek zorunda kalmadan aynı anda birden çok katılımcı firma ile yazılı ve görüntülü iletişim kurabilme ve firmalara CV iletebilme imkanına kavuştu - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Bu uygulamamız, işverenlere farklı coğrafi bölgelerden çok sayıda nitelikli iş gücüne ve oldukça geniş bir aday havuzuna daha kolay erişim imkanı sağlaması ve farklı disiplinlerden sıra dışı adaylar ile karşılaşma fırsatı sunması bakımından çok yararlı olacak"

İş arayanlar için
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ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - İŞKUR, iş arayanların herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için "Sanal Fuar" uygulamasını başlattı.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, yeni proje ve uygulamalarıyla istihdam artırmak için çalışmaya devam ediyor.

İstihdam seferberliği kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen istihdam fuarları ve kariyer günleriyle işveren ve iş arayanları buluşturan Kurum, erişebilirliği kolaylaştırmak için bu etkinlikleri dijital ortama taşıdı. İş arayanların, herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için "Sanal Fuar" uygulamasını başlatan İŞKUR, iş görüşmelerinde mesafeleri de kaldırdı.

- İşverenler doğru çalışanı kısa sürede bulacak

Dün Mersin İş ve Kariyer Fuarı ile başlatılan uygulama sayesinde, iş arayanlar seyahat etmek zorunda kalmadan aynı anda birden çok katılımcı firma ile yazılı ve görüntülü iletişim kurabilme ve CV iletebilme imkana kavuştu.

Uygulama ile işverenler ihtiyaçları doğrulusunda aday taraması yapabilecek, iş arayanlara yönelik değerlendirme testleri uygulanabilecek ve iş arayanların bu değerlendirmenin sonuçları neticesinde firmalarla eşleştirilmesi sağlanacak.

Böylece işverenler, kendilerine uygun olan veya olmayan bütün öz geçmişleri incelemek zorunda kalmadan zaman tasarrufu sağlayacak.

- "Uygulama çok yararlı olacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istihdam seferberliği konusunda İŞKUR'a önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü belirterek, kurumun istihdamı artırmak için güçlü adımlar atmaya devam ettiğini söyledi.

İstihdam fuarı ve kariyer günlerine dijital ortama taşıyan "Sanal Fuar" uygulamasının bu adımlardan biri olduğunun altını çizen Selçuk, "Bu uygulamamızın farklı coğrafi bölgelerden çok sayıda nitelikli iş gücüne ve oldukça geniş bir aday havuzuna daha kolay erişim sağlaması ve işverenlere farklı disiplinlerden sıra dışı adaylar ile karşılaşma fırsatı sunması bakımından çok yararlı olacak." diye konuştu.

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