İş arkadaşlarına kocasını öldürttüğü iddiası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, yatak odasında bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş halde bulunan kişinin, eşinin eve aldığı iki iş arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yaşayan Nursu Yırtıcı, sabaha karşı babasına telefon edip, eşi Ahmet Yırtıcı'nın (56) gece kendisini ve 3,5 yaşındaki çocuğunu odaya kilitlediğini, ardından bazı sesler duyduğunu anlattı.

Kızının anlattıkları üzerine eve gelen, kızını ve torununu odadan çıkartan baba, damadı Ahmet Yırtıcı'yı yatak odasında sırtından ve kasığından bıçaklanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Nursu Yırtıcı'yı gözaltına aldı.

Emniyette bilgisine başvurulan ve cep telefonu incelenen Yırtıcı'nın gece iş yerinden arkadaşı Abdülkadir E. ve Mustafa A. ile mesajlaştığı anlaşıldı.

Bunun üzerine gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir E. ve Mustafa A. ile Nursu Yırtıcı tutuklandı.

Suçlarını itiraf eden zanlıların, uyuşturucu bağımlısı Ahmet Yırtıcı'nın eşini sürekli darbetmesi üzerine plan yaptığı, eşi uyuduğunda Abdülkadir E. ve Mustafa A'yı eve alan Nursu Yırtıcı'nın kendini ve çocuğunu odaya kilitlemesinin ardından iki arkadaşın Yırtıcı'yı öldürdüğü iddia edildi.