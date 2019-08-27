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İş Bankası iştiraklerinde genel müdürler istifalarını istedi

İş Bankası'nın bağlı kuruluşlarından Anadolu Hayat, İş Faktoring ve Anadolu Sigorta genel müdürleri emekli olma talebi ile istifa edip görevlerinden ayrıldı.

İş Bankası iştiraklerinde genel müdürler istifalarını istedi
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İş Bankası iştiraklerinden Anadolu Sigorta, Anadolu Hayat ve İş Faktoring genel müdürleri emekli olma talebiyle görevlerinden ayrılırken, yerlerine İş Bankası içinden yeni atalamalar yapıldı.

Şirketlerden KAP’a yapılan açıklamaya göre, Anadolu Sigorta’ya Mehmet Şencan, Anadolu Hayat Emeklilik’e Yılmaz Ertürk, İş Faktoring’e ise Ömer Karakuş ise Genel Müdür olarak atandı. Her üç yeni genel müdür de İş Bankası’nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

KAP’a yapılan açıklamalara göre üç iştirakte genel müdür olarak görev yapan Ali Erdal Aral, Mehmet Uğur Erkan ve İlhami Koç’un ise emekli olmak suretiyle ayrılma talepleri kabul edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İş BankasıGenel Müdürİş FaktoringAnadolu HayatAnadolu Sigorta
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