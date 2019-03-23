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İş Bankası reklamında duygulandıran Atatürk mesajı

İş Bankası, Brand Finance tarafından hazırlanan "Banking 500 2019" raporunda dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri oldu...

İş Bankası reklamında duygulandıran Atatürk mesajı
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"Banking 500 2019" raporunda dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankası olan İş Bankası reklamı dikkat çekti.Banka bu rakamların ardından yayınladığı reklam filmiyle gündeme oturdu.

Son dönemde CHP’nin hisseleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefinde yer alan bankanın reklamında Atatürk vurgusu ise dikkat çekti. Kaynak: İş Bankası'nın reklamında Atatürk mesajı 

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Anahtar Kelimeler:
İş BankasıAtatürkBanking 500 2019
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