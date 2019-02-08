İş Bankası'ndan 2018 yılında 6,8 milyar TL net kar

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, 2018 yılında 6,8 milyar TL net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2018 yıl sonu itibarıyla, İş Bankası aktif büyüklüğünü 2017 yıl sonuna göre yüzde 15 artırarak, 416,4 milyar TL’ye yükseltti ve özel bankalar arasındaki lider konumunu sürdürdü.

Kaynaklarının doğru tahsisine azami önem veren ve etkin risk yönetimine odaklanan İş Bankası’nın sorunlu kredilerinin toplam kredilerine oranı 2018 yılının sonunda özel bankaların ortalamasının altında kalarak yüzde 4,1 düzeyinde gerçekleşti.

İş Bankası, sektördeki güçlü konumu, yaygın şube ağı ve dijital kanalları ile mevduat sahiplerinin öncelikli tercihi olmaya devam ederek, 2018 yıl sonu itibarıyla toplam mevduat büyüklüğü açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer aldı.

Bankanın mevduat hacmi 2017 yıl sonuna göre yüzde 20,4 artarak 2018 yıl sonunda 245,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. İş Bankası, fonlama maliyetini gözeterek, kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı piyasalarda mevduat dışı fonlama olanaklarından da faydalanmaya devam etti.

Sendikasyon kredilerinde uzun bir geçmişi ve önemli bir deneyimi bulunan bir kurum olan İş Bankası, 2018 yılında söz konusu kredilerini başarılı bir şekilde yenileyerek, bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar ABD doları tutarında finansman sağladı.

2018 yılında İş Bankası, dijital dönüşümü iş süreçlerine dahil ederek verimliliğini artırmaya odaklandı. Diğer taraftan, fiziksel ve dijital kanallarını birbirini tamamlayacak şekilde konumlandırırken, müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıran, kişiselleşmiş ürün ve hizmetler sunmaya devam etti.

Bankacılık hizmetlerini müşterilerin ayağına götüren Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulaması “İşCep”i kullanan müşteri sayısı ise 2018 yılı sonunda 6,7 milyona ulaştı.

2018 yılında 6,8 milyar TL net kar elde eden İş Bankası’nın 2018 yıl sonu itibarıyla öz kaynak büyüklüğü, 2017 yıl sonuna göre yüzde 15,7 artarak 49,7 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın sermaye yeterlilik oranı 2018 yıl sonu itibarıyla, yasal limitin üzerinde, yüzde 16,5 seviyesinde gerçekleşti.





- İş Bankası’ndan ülke ekonomisine 351,6 milyar TL’lik destek





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, milli ekonomiye olan güvenin güçlendirilmesinin her zamankinden daha da önem kazandığı 2018 yılında, reel sektöre ve hane halkına destek olmayı sürdürdüklerini belirterek, "260,3 milyar TL’si nakdi, 91,3 milyar TL’si gayrinakdi olmak üzere, 2018 yıl sonu itibarıyla krediler yoluyla ekonomiye sağladığı toplam finansman desteği 351,6 milyar TL’ye ulaşan bankamız, ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan özel banka olmaya devam etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bali, “Türkiye’nin en büyük özel sektör bankası olarak geride kalan 94 yılda olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimiz, hissedarlarımız ve çalışanlarımızın yanında olarak, ülke ekonomisi için katma değer yaratmayı sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.