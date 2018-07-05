Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Necati Selim Trabzon Mavi Marmara Amsterdam
Microsoft'a atama
Microsoft'a atama
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor

İş Bankası'ndan Atatürk'ün otomobillerinin korunmasına katkı

- Banka, kurucusu olan Atatürk'ün kullandığı ve bugün Anıtkabir Müzesi koleksiyonunda bulunan otomobillerin korunmaya alınarak sergilenmesiyle ilgili Anıtkabir Derneği tarafından yürütülen çalışmalara katkıda bulunuyor

İş Bankası'ndan Atatürk'ün otomobillerinin korunmasına katkı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı ve bugün Anıtkabir Müzesi koleksiyonunda bulunan otomobillerin korunarak sergilenmesi ile ilgili Anıtkabir Derneği tarafından yürütülen çalışmalara katkı sağlıyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Antika Otomobil Federasyonu aracılığıyla restore edilen 1934 ve 1935 model Lincoln marka iki aracın gelecek kuşaklara aktarılması için, İş Bankası tarafından uluslararası müzecilik kriterlerine uygun koşullarda özel yapım vitrinler ürettirildi.

Sıcaklık ve nem kontrolü ile uzun süreli koruma sağlayan bu vitrinler sayesinde, Anıtkabir’de ziyaretçilerin yakından görme fırsatı bulduğu antika otomobiller, geleceğe de aktarılacak şekilde korunabilecek.

Ayrıca İş Bankası’nın Atatürk’e armağan ettiği 1936 Model Cadillac marka otomobil de Anıtkabir’de sergileniyor.

Banka, 1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Çubuk Baraj Gölü’nde gezinti teknesi olarak kullandığı "Sarı Zeybek" isimli tekne için de 2016 yılında özel bir vitrin yaptırmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AnıtkabirAtatürkİş Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5