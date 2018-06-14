İş Bankası'ndan dijital girişimlere tam destek

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "Teknolojik Girişimci Paketi" hizmetini devreye aldıklarını belirterek, "Girişimci Tarifesi ile 1 yıl süreli olarak İnternet Şubesi ve İşCep’ten sınırsız ücretsiz havale ve EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, ücretsiz Sanal POS ve Çek Karnesi ile Çek Tahsilatında yüzde 50 indirim imkanı sunuyoruz." dedi.

Sezen, AA muhabirinin girişim bankacılığına ilişkin sorularını cevapladı.

İş Bankası'nın 1924 yılında "Ülkemiz girişimlerini desteklemek" misyonu ile kurulduğunu anlatan Sezen, "Dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı, ölçeklenme potansiyeli yüksek teknoloji odaklı girişimler olarak adlandırılan start up’ları odağımıza aldık. Gerek start up’ları gerekse ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini desteklemeye yönelik 2016 yılında Kolektif House bünyesinde başlattığımız yatırımlarımızı 2017 yılında Workup Girişimcilik Programı’nı hayata geçirerek bir üst boyuta taşıdık." bilgilerini verdi.

Bankanın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House bünyesinde yürütülen Workup Girişimcilik Programı'nın 2017 yılında hayata geçtiğini anımsatan Sezen, İş Bankası olarak girişimlerle temelde 3 farklı şekilde iş birliği yaptıklarını anlattı.





- "Bankanın tüm iş birimlerinde start up’lar ile birlikte iş yapma anlayışı hakim"





Sezen şöyle konuştu:

"Girişimlerin müşterisi olduğumuz, hizmetlerini aldığımız iş birliklerimiz var. Piri, Cbot, Blesh, Datapare ve Pisano bu girişimlerden bazıları.

İkinci modelde girişimlerin ürün ve hizmetlerini müşterilerimize sunuyoruz. Octovan, Banamama, Leafinbox, Mutlubiev, Cosa ve Invidyo ikinci modele örnek girişimlerden bazıları. Ayrıca girişimlerle beraber entegrasyon yoluyla ürün geliştirme yapıyor ve müşterilerimize sunuyoruz, bunun en güzel örneği Yuvarla. Yuvarla sayesinde İş Bankası müşterileri her türlü kart harcamalarının küsuratlı kısmını diledikleri sivil toplum kuruluşuna (STK) bağışlayabiliyor. Buna benzer yakın zamanda hayata geçecek farklı iş birliklerimiz devam ediyor ve edecek.



Gerek Workup gerekse de girişimcilik ekosisteminden diğer aktörler ile olan çeşitli iş birliklerimiz kurum içi çalışmalarımızda da büyük katkılar sağlıyor. Bugün bankanın tüm iş birimlerinde start up’lar ile birlikte iş yapma anlayışı hakim. Hem kurum içinde yeni fikirlerin geliştirilmesi hem çevik iş yapma kültürünün kurum içinde büyümesi hem de yeni ürün ve hizmet geliştirme tarafında start up’lar ile iş birliğine gidilerek pazara erken çıkma avantajı sağlanması yönünde fırsatlar yaratıyor."







- "İşCep’ten sınırsız ücretsiz havale ve EFT imkanı sunuyoruz"





"Teknolojik Girişimci Paketi" hizmetleri ile özellikle inovatif, teknoloji tabanlı ve de hızlı büyüme potansiyeli bulunan girişimlere destek verdiklerini anlatan Sezen, şunları kaydetti:

"Faaliyet süresi 0-3 yıl olan teknoloji odaklı girişimlerin ticari hayatlarının ilk aşamasında temel bankacılık hizmetlerimizden belirli bir süre ücretsiz veya indirimli olarak faydalandırılması amacıyla Mayıs 2017’de Teknolojik Girişimci Paketi’ni hayata geçirdik. Paketimizde yer alan Girişimci Tarifesi ile 1 yıl süreli olarak İnternet Şubesi ve İşCep’ten sınırsız ücretsiz havale ve EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, ücretsiz Sanal POS ve Çek Karnesi ile Çek Tahsilatında yüzde 50 indirim imkanı sunuyoruz.

Girişimciler İŞ’TE KOBİ (www.istekobi.com.tr) üzerinden sektörel bilgilere ulaşıp ürün, hizmet ve kampanyalarını tanıtabilme ve siteye üye olarak girişimcilik uzmanına soru yöneltebilme imkanına sahipler. Bunlara ilave olarak yurt dışında birçok yerel ödeme sistemini destekleyen sanal POS alt yapımızla ve alternatif ödeme yöntemleriyle, DHL ve İdeaSoft ile beraber yürüttüğümüz e-ihracat paketimizle girişimlerin yurt dışı tahsilat ihtiyaçlarına yönelik de hizmet veriyoruz."





- "Girişimler, API portalimiz üzerinden API’leri test edip, üretim ortamına alabiliyor"





Sezen, İş Bankası olarak farklı uygulamaların birbirleriyle etkileşime girmesini ve veri alışverişi yapmasını sağlayan uygulama programlama ara yüzleri anlamına gelen API portali ile bir fikri olan, bu fikri hayata geçirmek için finansal servislere ihtiyaç duyan girişimlerin bu entegrasyon ihtiyacını da karşıladıklarını söyledi.

developer.isbank.com.tr üzerinden sundukları İş Bankası API’leri ile girişimler, geliştiriciler ve finansal kuruluşlara yenilikçi ürünler tasarlayabilecekleri bir ortam sağladıkları bilgisini veren Sezen, "Girişimler, API portalimiz üzerinden İş Bankası’nın ürettiği API’ler hakkında bilgi edinip, portal üzerinden iletişime geçerek API’leri test edip, üretim ortamına alabiliyor. İş Bankası API portal ile girişimlere, geliştiricilere ve finansal kuruluşlara yenilikçi ürün tasarlayabilecekleri bir ortam sunuyoruz. API’lerin sunduğu hazır fonksiyonlar sayesinde girişimlerin zaman ve kaynak maliyetinden tasarruf etmelerini de sağlıyoruz." diye konuştu.





- "Türk girişimcilik ekosistemin geleceği





Sezen, İş Bankası olarak girişimleri birer rakip olarak değil, bankanın ülkemiz insanı ve ekonomisine doğrudan katkı yapabilmesini sağlayacak iş ortakları, yol arkadaşları olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki, birlikte üretmenin, ortaklaşa çalışarak bir şeyler başarmanın güzelliği fark edildikçe hem Türk girişimcilik ekosistemi daha da güçlenecek hem de ülkemiz değerleri global pazarlarda daha fazla söz sahibi olabilecek.

Diğer taraftan girişimciliğin gelişmesinin özünde yatırım ve maddi destek en önemli unsurlardan. Girişimlere sermaye yatırımı yapacak fonlar ile çok sayıda destekçi ve yatırımcının küçük miktarlar ile girişimlere fon sağlayıp destek olacağı kitlesel fonlama araçlarının hayatımıza girmesi ile birlikte Türk girişimcilik ekosisteminin büyüme hızı artacaktır.

Girişim sermayesi fonlarının, mevcut sermaye piyasaları düzenlemeleri çerçevesinde girişimlere kayda değer tutarlarda yatırım yapmanın en uygun ve en güvenilir yöntemlerinden biri olacağı kanaatindeyiz. Kitlesel fonlama araçlarının da, küçük ölçekli de olsa, öncelikle inovasyon ve teknoloji odaklı girişimleri desteklemek, girişimlerini gerçekleştirmek ve büyütmek isteyen girişimcilerin sermayeye erişiminde etkin bir alternatif finansman metodu oluşturacağına inanıyoruz."





- "Workup Girişimcilik Programı ile başlattığımız desteği çeşitlendirmeyi planlıyoruz"





Yalçın Sezen, İş Bankası'nın önümüzdeki dönemde girişimcilik ekosistemindeki her unsur ile iş birliği fırsatlarını değerlendireceğini ifade ederek, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Girişimlerin ölçeklenmesine yardımcı olmak için Workup Girişimcilik Programı ile başlattığımız desteği, ilerleyen dönemde ekosistemin farklı evresindeki girişimleri de programa dahil ederek çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, kısa süre önce faaliyete geçen iştirakimiz Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetim AŞ'nin kuracağı Girişim Sermayesi Fonları ile girişimlerin ihtiyaç duydukları yatırım ihtiyacını karşılamaya yönelik adımlar atmayı hedefliyoruz.



Benzer şekilde, ülke gündemimizde yer tutan kitle fonlaması konusundaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Girişimlerin fon ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kurulacak Kitle Fonlaması Platformlarını iştiraklerimizle birlikte desteklemek de planlarımız arasında yer alıyor."









