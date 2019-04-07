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İş Bankası'ndan Dünya Saati'ne destek

- Banka ve iştirakleri, iklim değişikliğine dikkati çekmek için ışıklarını bir saat kararttı

İş Bankası'ndan Dünya Saati'ne destek
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İSTANBUL (AA) - Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) önderliğinde tüm dünyada küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen Dünya Saati kampanyasına Türkiye İş Bankası ve iştirakleri bu yıl da destek verdi.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk kez Mart 2007’de Avustralya Doğal Hayatı Koruma Vakfı önderliğinde Sidney kentinde başlatılan ve 2008 yılında küresel bir harekete dönüşen Dünya Saati (Earth Hour) kampanyası, bu yıl "Doğa ve insan için yeni bir başlangıç" temasıyla gerçekleştirildi.

"81 İlde 81 Orman Projesi" gibi önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren İş Bankası, kampanya çerçevesinde dün 20.30-21.30 saatleri arasında genel müdürlüğünün bulunduğu İş Kuleleri ve tüm binalarında ışıklarını bir saat süreyle kararttı.

Dünya çapında milyonlarca insanın destek verdiği ve ışıkların bir saatliğine kapatılmasıyla gerçekleştirilen kampanya ile dünyanın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği, su kaynaklarının tükenmesi, biyolojik çeşitliliğin kaybı gibi konularda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

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İş Bankası
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