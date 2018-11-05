İş Bankasından Kaman'daki kazılara destek

KIRŞEHİR (AA) - İş Bankası, Anadolu'nun binlere yıllık tarihinin araştırıldığı Kırşehir'in Kaman ilçesinde 33 yıldır kazı çalışmalarını sürdüren ve bugüne kadar 2 bini aşkın eserin ortaya çıkarılmasını sağlayan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsüne destek sağlıyor.



Türkiye'nin kültür mirasının korunmasına katkı sağlamak amacıyla arkeolojik çalışmalara destek veren Türkiye İş Bankası, 1985 yılından bu yana Kırşehir Kaman'da kazı çalışmalarını sürdüren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsüne de katkıda bulunuyor.

İş Bankası, kazı çalışmalarında ortaya çıkan arkeolojik buluntuların zarar görmeden hızlı ve kolayca incelenmesi amacıyla daha önce özel nitelik bir x-ray cihazı temin edilmesi için katkı sağladığı enstitü ile yeni bir iş birliğine daha gidiyor.

Bu çerçevede kazılarda çıkarılan seramik parçaları saklamak üzere 1990 yılından bu yana kullanılan deponun onarılarak yenilenmesi hedefleniyor. İş Bankasının verdiği destekle kazılardan çıkan tarihi buluntuların uygun akademik koşullarda korunarak, en iyi şekilde gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak.

- "Arkeolojik çalışmalara ilişkin desteğimizi genişletiyoruz"

Kaman Kalehöyük kazı alanında incelemelerde bulunan İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal hayatın gelişiminde de öncü rol üstlenen İş Bankasının, geçmişten bugüne ihtiyaçlara uygun olarak eğitim, çevre ve kültür sanat alanlarında uzun soluklu, yaygın, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirdiğini belirtti.

Sözen, bu anlayış çerçevesinde, Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliğinin gün yüzüne çıkartılması, bu topraklardaki tarihi mirasın aydınlatılması ve gelecek nesillere aktarılması yönündeki bilimsel çalışmaların devam etmesi için de çaba gösterildiğini ifade etti.

Yüzyıllarca birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'da çok sayıda antik kentte kazı çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Sözen, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılması, koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması, kültürel miras bilincinin pekiştirilmesi, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz hususlar arasında yer alıyor. İş Bankası olarak, Kaman'ın yanı sıra Patara ve Zeugma'da sürdürülen kazı çalışmalarına uzun soluklu bir biçimde destek veriyoruz. Arkeolojik kazılara ilişkin bu desteğimizi önümüzdeki dönemde duyuracağımız yeni işbirliklerimiz ile daha da genişleteceğiz. Her kazı alanının, bulunduğu bölge için kalkınma fırsatları barındırdığını da dikkate alacak olursak, çalışmaların bu yönüyle de çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

- "Burada çalışmak dünya tarihini okumak demektir"



Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Sachihiro Omura da çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'ye 44 yıl önce geldiğini ve çalışmalarına Ankara Üniversitesinde başladığını aktaran Omura, kazı çalışmalarını eşi arkeolog Masako Omura ile devam ettirdiğini dile getirdi.

Anadolu'nun büyük bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Omura, şöyle konuştu:

"Burada çalışmak, dünya tarihini okumak demektir. Kalehöyük'te şimdiye kadar 4 bin 300 sene öncesine ulaştık. 30 yılda 7 medeniyeti ortaya çıkardık. Yerin altında hala ulaşamadığımız tarih katmanları var. Kazımız 32 senedir devam ediyor, daha da kazılacak çok yer var. Bu, bir neslin bitirebileceği bir iş değil. Arkeoloji bir usta-çırak işi. İş Bankasının sağladığı katkıyı Türkiye'de özel sektörün desteği açısından önemli buluyorum."