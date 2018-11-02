Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Trabzon Halit Halit Yıldız
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin

İş Bankasından kampanya

İSTANBUL (AA) - İş Bankası tarafından düzenlenen kampanya ile 1 Kasım 2018 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon katılma payı alan gerçek kişi, İş Bankası müşterileri Almanya-Leipzig’de bulunan BMW...

İş Bankasından kampanya
banner17

İSTANBUL (AA) - İş Bankası tarafından düzenlenen kampanya ile 1 Kasım 2018 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon katılma payı alan gerçek kişi, İş Bankası müşterileri Almanya-Leipzig’de bulunan BMW Grup Fabrikası seyahati ödüllü çekilişe katılmaya hak kazanıyor.

İş Bankası açıklamasına göre, kampanya süresince İşCep’ten, İnternet Şubesi’nden ya da İş Bankası şubelerinden tek seferde 500 adet ve üstü fon katılma payı alış talimatı veren ve yapılacak çekiliş öncesinde talimatları gerçekleşen İş Bankası gerçek kişi müşterileri, her 500 adet fon katılma payı için 1 çekiliş hakkı kazanacak.

15 Şubat 2019 tarihinde noter huzurunda yapılacak çekilişle belli olacak 3 talihli, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Almanya-Leipzig’de bulunan BMW Grup Fabrikası - Özel Rehberli Elektrikli Araçlar/BMW I Üretimi Turu’nu da içeren 2 gece 3 günlük çift kişilik gezi paketi kazanacaklar.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda işlem gören, elektrikli araç üreten veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yaparak getirilerinden yararlanmak isteyen yatırımcılara tek fonla yatırım yapma imkanı sunan İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon ve çekiliş kampanyasına ilişkin detaylara https://www.isbank.com.tr/TR/bireysel/yatirim-urunleri/duyurular/Sayfalar/duyurular.aspx linkinden ulaşılabilir.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İş Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1