İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, acil nakit ihtiyacı yaşayan müşterilerine yeni bir vadeli mevduat hesabı sundu.

İş Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, "Vade Bekletmeyen Mevduat Hesabı" olarak adlandırılan ürün ile artık vadeli hesaptan para çekilse bile, kalan tutar üzerinden faiz kazanmak mümkün olacak.

Hesap ayrıca, 8'inci gün itibarıyla asgari hesap açma tutarı altına düşmediği müddetçe sınırsız para çekebilme imkanı da veriyor.

Vade Bekletmeyen Mevduat Hesabı, 32-365 gün vadeli olarak şube ve internet şube aracılığıyla açılabiliyor.

Vade başlangıç tarihinden itibaren 7 gün sonrasında hesaptan para çekimi yapılabilecek hesabın asgari açılış tutarının 100 bin 001 TL veya 20 bin EUR/USD/CHF/GBP, azami tutarın ise 1 milyon TL veya 250 bin EUR/USD/CHF/GBP olması gerekiyor.

