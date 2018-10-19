Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa italyan dünya İtalyan Ticaret Odası
Muğla adayı oldu
Muğla adayı oldu
5 liraya sabitledi
Doları 5 liraya sabitledi
Afrika'yı uçuracak
Afrika'yı uçuracak
İlik donörü oldu
İlik donörü oldu
4 ödül kazandı
Arçelik 4 ödül kazandı

İş Bankası'nın sendikasyon kredisi imzalaması

- İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: - "Zorlu piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredisini 13 ülkeden 26 finansal kuruluşun katılımıyla sağladık" - "Kredinin büyüklüğü, uluslararası piyasalarda hem bankamıza hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etti"

İş Bankası'nın sendikasyon kredisi imzalaması
banner17

İSTANBUL (AA) - İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, zorlu piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredisini 13 ülkeden 26 finansal kuruluşun katılımıyla sağladıklarını belirterek, "Kredinin büyüklüğü, uluslararası piyasalarda hem bankamıza hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etti." açıklamasını yaptı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka 13 ülkeden 26 finansal kuruluşun katılımıyla 605 milyon avro ve 276 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Dış ticaretin finansmanında kullanmak üzere imzalanan kredi anlaşmasında, Standard Chartered Bank koordinatör, Mizuho Corporate Bank ise ajan banka olarak görev aldı.

Sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti avro diliminde "Euribor + yüzde 2,65", dolar diliminde ise "Libor + yüzde 2,75" oldu. Banka, bu yıl sağladığı toplam 2,5 milyar doları bulan sendikasyon kredileri ile reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek, ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, zorlu piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredisini 13 ülkeden 26 finansal kuruluşun katılımıyla sağladıklarını belirterek, "Mayıs ayında tamamladığımız işlemde olduğu gibi bu dönemde de ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan çok sayıda bankanın katılımının yanı sıra kredinin büyüklüğü, uluslararası piyasalarda hem Bankamıza hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etti." ifadelerini kullandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adnan Baliİş BankasıSendikasyon Kredisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1