"İş bulma" vaadiyle dolandırıcılık iddiası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Gürcistan ve Azerbaycan'daki yabancı uyruklu yaklaşık 250 kişiyi "Türkiye'de iş bulma" vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, internet forumunda tanıştıkları Azerbaycan ve Gürcistan'daki yabancı uyruklu kişileri iş bulma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen C.M. ve B.A'nın savcılık sorgusu tamamlandı.

İki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Karasu ilçesinde yaşayan C.M. ve B.A'nın internet forumlarında tanıştıkları Azerbaycan ve Gürcistan'daki yabancı uyruklu kişilerden, "Size Türkiye'de iş bulalım." şeklinde vaatte bulunarak, havale yoluyla bin dolar para istediğini ve 4 yılda en az 250 yabancı uyruklu kişiyi bu yöntemle yaklaşık 250 bin dolar dolandırdığını tespit etmişti.

Ekipler, şüphelilerden C.M'yi Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, B.A'yı da Serdivan ilçesindeki bir evde gözaltına almış, zanlılar dün adliyeye sevk edilmişti.

Dört ayrı dolandırıcılık olayından aranan C.M'nin 8 yıl 3 ay, üç ayrı dolandırıcılık olayından aranan B.A'nın ise 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilmişti.