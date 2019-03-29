İş dünyası seçim sonrasından umutlu

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Ankara iş dünyası temsilcileri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin ardından ülke ekonomisinde daha iyi bir süreç yaşanacağını düşünüyor.

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni beklerken, iş dünyası temsilcileri, AA muhabirine, seçim sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 31 Mart sonrasında Türkiye'nin ekonomik dönüşüm sürecine gireceğini söyledi.

Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyanın, küresel büyümenin önündeki riskler ve durgunluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Baran, ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisini de etkilediğini ifade etti. Türkiye'nin, ağustos ayında yaşanan kur saldırılarını kısa sürede atlatarak toparlandığını hatırlatan Baran, ekonomide dengelenme sağlandığını dile getirdi.

Seçimsiz geçecek 4,5 yılda, yapısal reformların uygulanacağına ve katma değeri yüksek üretim modeline geçileceğine işaret eden Baran, şöyle konuştu:

"Ülkemizin önünde yepyeni bir dönem var. Bu süreç yapısal reformlara odaklanmak için çok uygun. Sürecin çok iyi değerlendirileceğine ve sonunda cari açık sorununu çözmüş, katma değeri yüksek üretim yapan, sürdürülebilir büyümeyi sağlayan bir ülkeye dönüşeceğimizden şüphemiz yok. Türkiye ekonomisinin temel dengeleri yeterince sağlam. Bu süreçte cari açığın düşürülmesi için ilaç, petrokimya, enerji ve yazılım gibi sektörlerde yatırım projelerinin hayata geçirileceği, ihracatta yeni pazarların devreye alınacağı, termal ve sağlık turizmiyle turizm sektörünün çeşitlendirilerek geliştirileceği verimli bir dönem başlayacak."

Baran, sahip olduğu genç nüfusun ülkeye önemli bir avantaj sağladığına dikkati çekerek, ülke ekonomisinin katma değeri yüksek üretim odaklı yaklaşımla gelişmesini sürdüreceğini ifade etti.

- "Ekonomi yakın zamanda düzlüğe çıkacak"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de yerel yönetimlerin, artan nüfusun beraberinde getirdiği sorunları çözerken sınırlı kaynakları etkin kullanması gerektiğini söyledi.

Şehirlerin ekonomik büyümelerini sürdürebilmeleri için kentsel gelişmenin planlı gerçekleşmesi ve altyapı yatırımlarının doğru alanlara yönlendirilmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Özdebir, "Ruhu olmayan bir kentte tüm çabalarınız boşa gider. Bu nedenle burada yaşayan insanların kente aidiyetini artıracak girişimler çok önemli. Bunların başında da kültür ve sanat etkinlikleri geliyor. Ayrıca insanların bir araya gelebileceği, bir şeyler paylaşabileceği ortamlar yaratılması, organizasyonlar gerçekleştirilmesi lazım. İnsanlar niye para kazanıyor? Daha iyi yaşamak, daha güzel bir kentte yaşayabilmek, çocuğunu daha iyi bir okula gönderebilmek, yani kazandığı parayı harcayabileceği bir yer istiyor. O nedenle bu kenti daha yaşanabilir kılmamız lazım." ifadesini kullandı.

Özdebir, son dönemde kredi imkanlarının arttığını ancak seçimden sonra da devam etmesinin büyüme performansı ve sanayici açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Seçim sonrası devlet desteklerinin artması ve kapsamlı reform paketiyle ekonominin yakın zamanda düzlüğe çıkacağına inandıklarını dile getiren Özdebir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Krizden çıkış yolu, ihracattır. Önümüzdeki kısa dönemde, iç talepte bir iyileşme olmayacak gibi gözüküyor. Firmalarımızın güçlü olması lazım, güçlü firma ülkeye döviz kazandıran firmadır. İhracat mevcut yapının devam edebilmesi için hayati öneme sahiptir. Krizden çıkmak istiyorsak, kazanmak zorundayız. İthal ikameci ekonomi modeline geçmemiz artık zarurettir. Son gelen rakamlara bakıldığında ekonomik aktivitelerde önemli iyileşmeler var. Ümidimiz seçimden sonra da toparlanmanın artarak devam etmesi."

Özdebir, palyatif önlemler bir kenara bırakılıp, seçimden sonra ciddi reformlar yapılması gerektiğini vurguladı. Seçim sonrasında, yurt içinde ve dışında güven telkin edilmesi gerektiğinin altını çizen Özdebir, öngörülebilirliğin artmasının büyüme açısından olumlu sinyal olacağını bildirdi. Özdebir, "Yerel seçim sonrası 4,5 yıl seçim olmaması, gerek kamu gerekse özel sektörde işlere daha iyi odaklanılarak verim arttıracak ve uzun dönemde ekonomi de istikrara kavuşacaktır." dedi.

- "Seçimden sonra hizmete odaklanılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yerel seçimler sonrasında, siyasilerin tartışmayı bırakıp hizmete odaklanması gerektiğini söyledi.

Yeni dönemde öncelikle yıllardır bekleyen sorunların çözülmesinin önem taşıdığını belirten Palandöken, yerel yönetimlerin şehirlerin düzeni, bakımı ve vatandaşların huzurlu yaşamaları için hizmete odaklanması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Her belediye, mutlaka şikayet hattı oluşturmalı ve gelen şikayetler kısa sürede çözüme kavuşturulmalı. Yeni dönemde otopark sorununa öncelik verilmeli. Yeni yapılan binalarda daire sayısına göre otopark alanları inşa edilmeli. Temiz bir hava, doğru işleyen bir trafik düzeni sağlanmalı. Kentsel dönüşümde vatandaşlarımız mağdur olmamalı. Toplu ulaşım sistemleri geliştirilmeli ve mevcut ulaşım sistemleri iyi şekilde işletilmeli."

Palandöken, imar, inşaat ve iskan işlemlerinin hızlı ve bürokratik formaliteden uzak bir şekilde vatandaşa sunulmasının da çok önemli olduğuna işaret etti.