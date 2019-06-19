İş dünyasında Sürdürülebilirliğin Oscar’ları 6 yaşında

Büyük ölçekli işletmeler, KOBİ’ler, Startup ve Sosyal Girişimler ile Belediyelerin başvuru yapabildiği yarışmanın sonuçları, akademisyenler ve alanında uzman isimlerden oluşan seçkin bir jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.



Sürdürülebilir iş modelleriyle örnek olan şirketlere ve tüm sektörlere açık olarak gerçekleşen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’, Türkiye’de sürdürülebilirlik dönüşümünü hedefleyen birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermeyi amaçlıyor. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendiren platformda, geride kalan beş yılda sektöründe lider birçok firma ödül kürsüsüne çıktı.



Sürdürülebilir iş modellerine dönüşümün yalnızca büyük ölçekli firmalarla değil, küçük ölçekli işletmeler, sosyal girişimler ve belediyelerin de katkılarıyla gerçekleşebileceği öngörüsüyle ödüller için Büyük Ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ, Startup, Sosyal Girişimve Belediyeler de başvurabiliyor.



Sürdürülebilir İş Ödülleri için 2 Mayıs’ta başlayan başvuru süreci, 22 Temmuz’a kadar devam edecek. Sürdürülebilir İş Ödülleri başvuruları, https://www.surdurulebilirisodulleri.com sitesi aracılığıyla yapılabiliyor.



15 kategoride sürdürülebilirlik liderleri seçilecek



Enerji Yönetimi, Atık Yönetimi, Su Yönetimi, Sürdürülebilirlik Raporlaması, Karbon Yönetimi, Sürdürülebilir İnovasyon, Sosyal Etki, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, İşbirliği, Sürdürülebilirlik İletişimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kadının Güçlendirilmesi, Çalışan Katılımı, Sosyal Girişim veStartup kategorilerinde başvuran kurum ve projelerin alanında uzman isimlerinden oluşan seçkin jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirmesinin ardından, yarışmanın kazananları ekim ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

