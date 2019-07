İş dünyasından 15 Temmuz mesajları

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen ve Türk Milleti’nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlattı.

Abdurrahman Kaan, şunları kaydetti:

"Bu üç yıllık süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademelerine sinsice sızan FETÖ mensupları, büyük bir titizlikle tasfiye edilirken, devletimizin mücadelesi halen kararlılıkla devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden ve genç, yaşlı, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkarak canı pahasına vatanını müdafaa etmiş ve FETÖ mensupları hain emellerine ulaşmasına izin vermemiştir.

Aziz Milletimizin menfur saldırıların yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadele, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesidir. Hali hazırda güçlü demokrasi geleneğine sahip olan Türk Milleti, önemli bir demokrasi dersi verirken 15 Temmuz köklü bir zihniyet değişiminin de ilk adımı olmuştur."

- "Ülkemizin hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz"





MÜSİAD Başkanı Kaan, dünyanın en yaygın ve etkin STK’larından MÜSİAD'ın, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olduğunu ifade ederek, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durduklarını kaydetti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından MÜSİAD'ın, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, milletin demokrasi mücadelesini tüm dünyaya anlatmaya giriştiğini dile getiren Kaan, şunları ifade etti:

"MÜSİAD olarak üç yıllık süreç boyunca, gittiğimiz her ülkede ve memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin belirli bir zümre için değil, toplumun her kesimi için elzem olduğunu belirttik. Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk ve fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz ve 'güçlü Türkiye' hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Bu vesileyle, 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

- "Ülkemizi dünyanın dört bir yanında gururla temsil etmeye devam ediyoruz"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, "Öncelikle, 15 Temmuz’da devletimize ve demokrasimize karşı yapılan hain darbe girişimi karşısında, Milli irademize sahip çıkıp hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ile anıyor, gazilerimizi minnet duygularımızla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Pelister şunları kaydetti:

"Ülkemizin 3 yıl önce yaşadığı 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimiz, birlik ve beraberlik içinde demokrasi zaferine imza attı. Hükümetimizin FETÖ ile ilgili kararlı duruşu sayesinde süreci daha kolay bertaraf edebilmeyi başardık. İş dünyası olarak bu süreçte bizler de üzerimize düşeni yaparak ekonomimizin ayakta kalabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Üretimin ve ihracatın öneminin günden güne artmakta olduğu ülkemizde, kimya ihracatı da son 6 aydır en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İhracatçılar olarak Türkiye’nin gücüne inanmaya ve ülkemizi dünyanın dört bir yanında gururla temsil etmeye devam ediyoruz."





- "Otuz bin CEO'ya mektup gönderdik"





CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak sürülmek istendiğini hatırlattı.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, hürriyetine ve geleceğine sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiğini anımsatan Erem, şunları kaydetti:

"Milletimizin omuz omuza verdiği destek ile atlatılan hain darbe girişimi sonrası Türkiye ekonomisinin neferleri olarak bizler de milli seferberlik ruhuyla hareket ederek ülkemize yönelik tüm tehditlerin karşısında bulunduğumuzu belirtmek için elimizden gelen gayreti gösterdik.

CNR Holding olarak 2016 yılından başlayarak yurt dışı çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Londra ve Dubai’de ofisler açtık. Dünya genelinde tam otuz bin üst yöneticiye (CEO) mektup gönderdik. Yabancı gazetelere ilanlar verdik. Datalarımızı yeniledik. Yurt dışında tüm iş birliği içinde olduğumuz kurumlara Türkiye’de ticari hayatta sorun olmadığını anlattık ve bu emeklerimizin karşılığını da aldık. Gerçekleştirdiğimiz fuarlarımıza yabancı alıcılar yoğun ilgi gösterdi. 2016 yılı da dahil olmak üzere organize ettiğimiz tüm fuarlarımızda yabancı ziyaretçi sayımız beklentilerin çok üzerinde arttı.”