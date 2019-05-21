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İş dünyasını ‘Lokomotif’ heyecanı sardı

Doğu Akdeniz Bölgesi’nin ilk ve tek ekonomi yayını Refleks Gazetesi’nin gerçekleştirdiği Lokomotif Ödül Töreni’nin 7’incisi 11 Haziran 2019 Salı akşamı saat 18.30’da Adana Hiltonsa’da gerçekleştiriliyor.

İş dünyasını ‘Lokomotif’ heyecanı sardı
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Adana’dan Hatay’a, Mersin’den Osmaniye ve Kahramanmaraş’a uzanan bölgede iş dünyasının etkin isim ve kurumlarının ödüllendirildiği Refleks Lokomotif Ödül Töreni’nde geri sayım başladı. 



Refleks okurlarının 13 dalda belirlediği ödüllerin verileceği gecenin hazırlıkları sürüyor. Bu yıl İstanbul’dan çok sayıda ekonomi yazar ve muhabirlerinin davet edildiği etkinliğe iş insanları yoğun ilgi gösteriyor. 

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Doğu Akdenizli şirket temsilcilerinin de katılacağı ödül töreninde tanıtımını yapmak isteyen kuruluş ve markalar da stant açabilecek. Sürpriz gösterilerin de yer alacağı ödül töreni bölge iş dünyasını bir araya getiren en büyük organizasyon olma özelliğini de devam ettiriyor.  

Geçtiğimiz yıl ‘Yılın İş Adamı’ ödülü Bossa’yı satın alan İsrafil Uçurum’un olmuştu. Uçurum’un ödülünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak vermişti. 

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