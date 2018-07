"İş dünyasının genç temsilcileri olarak göreve hazırız" - GYİAD Başkanı Savcı: - "10 Temmuz 2018 tarihinin bir milat olmasını ümit ediyoruz. İş dünyasının genç temsilcileri olarak, göreve hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden ülkemiz, her şeyin en iyisini başaracak güçtedir" - "Yeni sistemin ilk temsilcileri olarak, görev yapacak tüm değerli bakanlara çalışmalarında başarılar diliyoruz. GYİAD olarak, daha önce de dile getirmiş olduğumuz başlıklar başta olmak üzere ülkemiz ekonomisini ileri taşımaya yönelik çalışmalara bir an önce başlanmasını bekliyoruz"

10 Temmuz 2018 Salı 15:50