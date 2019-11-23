"İş Dünyasının Plastik Girişimi ile Doğaya Bir Katkı Daha"

Girişim çağrısıyla bir araya gelen 26 şirket 2021 yılına kadar plastik taahhütlerini belirleyeceklerini, kaydedilen ilerlemeyi kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.
Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD işbirliği ile kurulan "İş Dünyası Plastik Girişimi"nin tanıtım toplantısının hoş geldiniz konuşmaları Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner tarafından yapıldı.
Resmi internet sayfası olan https://www.iksv.org/tr ‘ten kültür sanat etkinliklerinden haberdar olabilirsiniz.