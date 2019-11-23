"İş Dünyasının Plastik Girişimi ile Doğaya Bir Katkı Daha" İKSV’nin sosyal medya hesaplarından da duyurusunu paylaştığı doğanın geleceği için şirketlerin umut veren “İş Dünyasının Plastik Girişimi" özellikle 16. İstanbul Bienali'nin Yedinci Kıta temasıyla gündeme getirdiği plastik atıklar konusu sayesinde şimdi şirketlerin gündeminde.

23 Kasım 2019 Cumartesi 09:56