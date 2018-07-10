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"İş dünyasının yeni kabineden üç kritik beklentisi var"

- İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "İş dünyası olarak yeni kabineden üç kritik beklentimiz var; kurlarda oynaklığın bitmesi, işletme faizlerinin makul seviyelere inmesi ve kaliteli büyüme... Kısa sürede bu üç öncelikli beklentimizin başarıyla hayata geçirileceğine inanıyoruz" - "2023 vizyonuna ulaşmak için önümüzde tam beş yılımız var. Şimdi sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, yeni kabinenin coşkusuyla 2023 hedefleri için yere sağlam basma, koşma vakti"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının yeni kabineden "kurlarda oynaklığın bitmesi", "işletme faizlerinin makul seviyelere inmesi" ve "kaliteli büyüme" olmak üzere üç kritik beklentisi olduğunu belirterek, "Kısa sürede bu üç öncelikli beklentimizin başarıyla hayata geçirileceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomide yeni bir denge kurulduğunu belirterek, iş dünyası olarak, yeni hükümet sisteminin sağladığı gücü maksimum ölçüde kullanacak bir ekibin iş başına getirildiğini görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ekonominin profesyonel ellere bırakılmasının iş dünyasının cesaretini artırırken, potansiyel riskleri de ortadan kaldıracağını vurgulayan Avdagiç, “Yeni hükümet sistemiyle kabineyi destekleyecek politika kurulları, ofisler ve başkanlık birimleri de devreye girecek. Böylece Türkiye tüm güçleriyle birlikte harekete geçecek, Türkiye’de artık değer üretmeyen hiçbir mekanizmaya yer kalmayacak.” görüşlerini aktardı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

“2023 vizyonuna ulaşmak için önümüzde tam beş yılımız var. Şimdi sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, yeni kabinenin coşkusuyla 2023 hedefleri için yere sağlam basma, koşma vakti. Bundan sonra reel sektörün üretim maliyetlerine olumlu yansıyacak her türlü tedbir iş dünyasına ciddi bir destek olacak. İş dünyası olarak yeni kabineden üç kritik beklentimiz var; kurlarda oynaklığın bitmesi, işletme faizlerinin makul seviyelere inmesi ve kaliteli büyüme... Kısa sürede bu üç öncelikli beklentimizin başarıyla hayata geçirileceğine inanıyoruz.”


- Kabinede İTO camiasından isimler


İTO Başkanı Avdagiç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde heyecan veren projelere öncülük eden Berat Albayrak’ın Maliye ve Hazine Bakanlığı görevine getirilmesinin istikrar ve tecrübe anlamına geldiğini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Mustafa Varank’ın atanmasının da yine heyecan verici bir seçim olduğunu belirten Avdagiç, "Yeni heyecan, yeni coşkuyla Türkiye’nin büyük hedeflere koşacağından eminiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yeni kabinede İTO camiasında görev yapmış isimlere dikkati çekerek, “Ticaret Bakanlığı’na uzun yıllardır tanıdığımız, camiamızdan bir ismin, Ruhsar Pekcan’ın gelmesi, iş dünyamız için güven demek. Sayın Pekcan, İTO çatısı altında TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu’nda (İKGK) başarılı çalışmalara imza attı. Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca da İTO camiasının yakından bildiği bir isim. Sayın Koca, İTO Sağlık İhtisas Komitesi’nde başarıyla görev yapmıştı. Yine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da İstanbul iş dünyasının ve turizmin önde gelen simaları arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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ItoŞekib Avdagiç
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