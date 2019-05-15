İş gücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 811 bin kişi azalarak 27 milyon 355 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalışla yüzde 44,8 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 811 bin kişi gerileyerek 27 milyon 355 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalışla yüzde 44,8 olarak kayıtlara geçti.



Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 296 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 514 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,4'ü inşaat, yüzde 57,7'si ise hizmetler sektöründe yer aldı.



Şubatta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, inşaatın payı 1,6 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,4 puan arttı.

- İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, şubatta 2018'in aynı dönemine göre 564 bin kişi artarak 32 milyon 84 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 71,4, kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla yüzde 34'ü buldu.



Şubatta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre, 1,3 puan artarak yüzde 33,5 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artış göstererek yüzde 22,8 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, 2019 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak 4 milyon 517 bin kişi olarak belirlendi. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.



- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 28 milyon 85 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 46 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 113 bin kişi artarak 4 milyon 417 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artışla yüzde 13,6 olarak kayıtlara geçti.



Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre, 0,2 puan artarak 53,2 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 23 bin kişi, sanayi sektöründe 4 bin, inşaat sektöründe 14 bin azalırken, hizmet sektöründe 108 bin kişi arttı.



Türkiye genelinde Şubat 2019'a ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

ToplamErkek Kadın15 ve daha yukarı yaştakiler Nüfus 61.10130.19330.908İş gücü 32.08421.57110.513İstihdam 27.35518.6148.740Tarım 4.6872.7151.972Tarım dışı 22.66815.8996.769İşsiz 4.730 2.9571.773İş gücüne dahil olmayanlar 29.0178.62220.395İş gücüne katılma oranı 52,571,434İstihdam oranı 44,861,728,3İşsizlik oranı 14,713,716,9Tarım dışıoranı 16,915,320,515-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı 5877,538,3İstihdam oranı 49,366,631,8İşsizlik oranı 151417,1Tarım dışı işsizlik oranı 16,915,320,5Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 26,124,229,3 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 24,817,632,2

(Bitti)