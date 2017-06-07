İş güvenliğinde süre uzatımı tartışmaları

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Kamu iş yerlerinde ve 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğine ait yükümlülüklerin yerine getirilmesinde sürenin 1 Temmuz 2020'ye uzatılması yönündeki adımların kamuoyundaki yankıları devam ediyor.

Çalışma hayatının en büyük sorunlarından olan iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için 30 Haziran 2012'de çıkartılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, getirdiği yükümlülüklerle gündemdeki yerini koruyor.

Yasa gereği 1 Temmuz 2017'de başlaması gereken kamu iş yerlerinde ve 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğunun ertelenmesi yönündeki çalışmalar tartışmaları da beraberinde getirdi.

Geçen perşembe günü, 1 Temmuz 2017'de başlaması gereken yükümlülüklerin 1 Temmuz 2020'ye kadar uzatılması yönündeki önergenin TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilmesi, tartışmaları daha da alevlendirdi.

TBMM Genel Kurulunda bir hafta içinde görüşülüp yasalaşması beklenen süre uzatımı kararına, özellikle iş güvenliği uzmanları tepki gösteriyor.

- Yasalaşırsa üçüncü kez ertelenmiş olacak

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İSAG) Başkanı Levent Kavlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu iş yerlerinde ve 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işletmelerdeki yükümlülüklerin ilk olarak 1 Temmuz 2014'te yürürlüğe sokulmak istendiğini, bu tarihin önce 1 Temmuz 2016'ya daha sonra ise 1 Temmuz 2017'ye ertelendiğini anımsattı.

Şimdi bu yükümlülüklerin 1 Temmuz 2020'ye kadar ertelenmesinin söz konusu olduğuna dikkati çeken Kavlak, şunları kaydetti:

"Bu ertelemeler daha önce yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulunmadığı ve alt yapının hazır olmadığı gibi nedenlerle yapıldı. Fakat bugün hem iş güvenliği uzmanı hem de iş yeri hekimi olarak yeterli sayıya ulaşıldı. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile saha uygulamalarında yaşanan sorunlar teknik çözümlerle giderilebilir. Erteleme ya da iş yerlerini kapsam dışına almak asla çözüm getirmeyecektir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının artı bir maliyet olarak görülmesi durumunda ilerleyen dönemde karşılaşılacak kayıplar bu alana yapılacak yatırımlardan çok daha fazla olacaktır. Kazanımların yaşamda kalan çalışanlar olduğu düşünülecek olursa iş sağlığı ve güvenliği adına yapılacak ertelemelerin ne kadar büyük bir risk taşıdığı anlaşılacaktır."

- 50'den az çalışanı olan işveren uzman olabilecek

Kavlak, önergede sadece süre uzatımının olmadığına dikkati çekerek, bununla birlikte 50'den az çalışanı olan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanlığını işverenin yapabilmesinin de önünün açıldığını belirtti.

Türkiye'de 100 binin üzerinde iş güvenliği uzmanın, 30 binin üzerinde iş yeri hekiminin ve 3 bine yakın ortak sağlık ve güvenlik birimi hizmet kurumlarının belgelendirildiğini vurgulayan Kavlak, şunları söyledi:

"Türkiye, çalışanlarını sağlık ve güven içerisinde tutabilecek önemli bir yola girmiştir ve bunun gelişerek devam etmesi gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ertelemelerin mutlaka gündem dışına çıkarılması ve ülkemiz iş yerlerinde kamu ya da özel diye ayırt edilmeden ve çalışan sayısına bakılmadan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının başlatılması gerekmektedir. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşumu için ve iş kazalarından ve meslek hastalıklarından dolayı çalışanlarımızı kaybetmemek için kararlı ve ısrarcı bir şekilde kanun uygulamalarını etkin hale getirme zorundayız."