İş güvenliğini 8 yaşında iş tulumu giyerek öğrendiler

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - İş kazalarının önüne geçilmesi için Samsun'da bir okulda başlatılan "İş Bilen Eller Güvenli Yürekler" projesiyle 8 yaşındaki çocuklara uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Tekkeköy ilçesindeki Atatürk İlkokulunda yürütülen proje kapsamında, öğrencilere pense ve tornavida tutmak, 10 farklı yöntemle ip bağlamak öğretildi.

Baş, el ve gözlerini korumak için baret, eldiven ve gözlük takan, işçi tulumu giyen öğrencilere 6 aylık eğitimde iş sağlığı ve güvenliğinin önemi anlatıldı.

- "İş kazaları yönünden Türkiye, Avrupa'da birinci sırada"

Okul Müdürü Metin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin temel sorunlarının başında iş sağlığı ve güvenliğinin geldiğini belirtti.

Türkiye'nin iş kazalarında Avrupa'da birinci olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Her yıl çok sayıda iş kazası nedeniyle çalışanlar yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. İş kazaları yönünden Türkiye dünyada 4, Avrupa'da ise birinci sıradadır. İş kazalarının önüne geçmek için erken yaşta çocuklara iş sağlığı konusunda eğitim vermek için 'İş Bilen Eller Güvenli Yürekler' projesini başlattık. Sadece 29 kişilik 2. sınıfta başlattığımız bu uygulamayı gelecek yıllarda tüm okulda uygulamaya koymak istiyoruz." dedi.

Avrupa ülkelerinde 6-8, Türkiye'de ise 18-30 yaşındakilere iş sağlığı eğitimi verildiğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Avrupa ülkelerinde bu eğitimler 6-8 yaş grubuna uygulamalı değil animasyon olarak verilmektedir. Biz bunu biraz daha ileriye taşıyarak 8 yaşındaki çocuklarımıza iş sağlığı eğitimini uygulamalı olarak vermekteyiz. Bu proje ile birlikte çocukların kendilerine zarar verme endişesi taşıyan 'tüm iş alet araç gerecini çocuktan uzak tutma' anlayışını yok edeceğiz. Bu yaşta iş sağlığını öğrenen çocukların gelecekte çalıştıkları yerlerde daha güvenli hareket edeceğini düşünmekteyiz."

- "Bireyin tedbirsizliğinden kaynaklanan iş kazalarının önüne geçebilmek istedik"

Sınıf öğretmeni Esen Genç ise öğrencilere 10 farklı teknikte ip bağlamayı öğreterek projeye başladıklarını aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Buradaki amacımız, öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmek, aynı zamanda el ve göz koordinasyonunu sağlamak. Daha sonra bireyin tedbirsizliğinden kaynaklanan iş kazalarının önüne geçebilmek için çocuklara baret, eldiven ve gözlük takmanın önemini öğrettik. İş tulumu giydirerek de hijyen sağlığını kavrattık. Daha sonra bizim günlük hayatta kullandığımız iş aletleri olan pense, tornavida, İngiliz anahtarının ne işe yaradığını ve bunları kullanırken ne gibi önlemler alınması gerektiğini gösterdik."

- "Kurşun kalem bile bir tehdit unsuru olabiliyor"

Öğrencilere maket üzerinde conta yerleştirmeyi de öğrettiklerini anlatan Genç, "Bunları yaparken hangi güvenlik önleminin alınmasını grup ve bireysel çalışmalarla gösterdik. Bütün bunları yapmamızdaki amaç biliyorsunuz tehdit unsurlarına karşı evde ve okulda çocukların kendi kendine tedbir almalarını hedefledik. Yeri geldiğinde bir kurşun kalem bile tehdit olabiliyor. Çocuklarımız bu eğitimle artık güvenlikleri için almaları gereken önlemleri biliyor." diye konuştu.

Öğrenciler de aldıkları eğitimin yararlı olduğunu, öğrendiklerini evde anne ve babalarına da anlattıklarını kaydetti.