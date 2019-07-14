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İş insanları Filistin için bir araya geldi

İzdihar Filistin Derneği Başkanı Naim Abu Riash'ın çağrısıyla bir araya gelen iş insanları, Filistin ekonomisini güçlendirecek ve Filistinli iş insanları arasındaki iş birliğini artıracak projeleri ele aldı

İş insanları Filistin için bir araya geldi
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 Filistin'i ekonomik alanda ayağa kaldırmaya çalışan iş insanları, zirvede bir araya geldi.

İzdihar Filistin Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin'i ekonomik alanda ayağa kaldırmaya çalışan iş adamları ve iş kadınları, Filistin’in Umm El-Fahm kentinde gerçekleştirilen zirvede buluştu.

Merkezi Türkiye’de bulunan İzdihar Filistin Derneği Başkanı Naim Abu Riash’ın çağrısıyla bir araya gelen iş insanları, Filistin ekonomisini güçlendirecek ve Filistinli iş insanları arasındaki iş birliğini artıracak projeleri ele aldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Naim Abu Riash, küçük projelerin kar topu misali çok büyük projelere dönüştüğünü belirterek, bu toplantının, ekonomik projelerin ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yurt içi ve dışındaki tecrübeleri ve dünyanın dört bir yanından gelen iş adamları ile yaptığı görüşmelere değinen Riyas, iletişimin önemine işaret ederken, seferberlik içinde olunması gerektiğini kaydetti.

Sunono şirketinin sahibi Vesim Sunono ise İstanbul Fatih’teki şirketin kurulmasıyla 2 yıldır büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini ve bu yardımlaşmanın sonucu olarak birçok yatırım yapıldığını bildirdi.

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İzdihar Filistin DerneğiFilistin
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