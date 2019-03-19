"İş insanları olarak istihdam çağrılarına kayıtsız kalamayız"

İSTANBUL (AA) – Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, iş insanları olarak istihdam çağrılarına kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, "İş verenler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere 2019 yılı için koymuş olduğu 2,5 milyon yeni istihdam hedefi için elimizi taşın altına koymamız gerekmektedir." ifadesini kullandı.

ASKON tarafından yapılan açıklamaya göre, derneğin Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Aksaray’da gerçekleştirilirken, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın toplantıda ekonomiye ilişkin bir rapor sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, yüksek faiz politikalarının üretim maliyetlerinin artmasına neden olduğunu dile getirdi.

Başta ticaret savaşları olmak üzere yaşanan belirsizliklerin dünya ekonomisinde önemli bir yavaşlamaya neden olduğunu belirten Aydın, "Küresel talepte yaşanan daralmanın etkileri başta Avro Bölgesi olmak üzere tüm dünyada hissedilmekte, bu durum özellikle ekonomilerin üretim kısmını olumsuz yönde etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon oranlarına değinen Aydın, "2018 yılında yaşanan kur atakları neticesinde hızla artan enflasyon oranları, kurdaki artışın dizginlenmesi ile azalma eğilimine girmiştir. En yüksek seviyenin görüldüğü 2018’in ekim ayından itibaren istikrarlı bir şekilde azalan TÜFE oranlarının 2019’un Şubat ayında yüzde 19,6’ye gerilediği, Yİ-ÜFE oranının ise yüzde 29,59’a gerilediği görülmektedir.” bilgisini paylaştı.

- "Türkiye’nin dış ticareti ihracat lehine arttı"

Aydın, küresel ekonomide yaşanan yavaşlamaya rağmen Türkiye’nin dış ticaretinin ihracat lehine artış gösterdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"2018 yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 168 milyar 23 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 4,6 azalarak 223 milyar 39 milyon dolara gerilemiştir. Böylece Türkiye’nin dış ticaret açığı yüzde 28,4 oranında azalarak 55 milyar 15 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaretteki ihracat lehine artış trendi 2019 yılının ilk iki ayında da devam etmiş, ocak ayında ihracat yüzde 5,9 artışla 13 milyar 170 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 27,2 azalışla 15 milyar 673 milyon dolara gerilemiştir."

ASKON Genel Başkanı Aydın ayrıca iş insanları olarak istihdam çağrılarına kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, "İş verenler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere 2019 yılı için koymuş olduğu 2,5 milyon yeni istihdam hedefi için elimizi taşın altına koymamız gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Birileri güçlü ve sözünün eri bir Türkiye’den korkuyor"

Türkiye geçmişinden gelen büyük devlet olma refleksi ile her türlü zorlukların üstesinden gelebilecek kudrete sahip olduğunu vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakınız ne zaman bağımsız politikalar üretip, dünya beşten büyüktür dedik, işte o zaman ülkemizi hedefe koymaya başladılar. Demek ki birileri güçlü ve sözünün eri bir Türkiye’den korkuyor. Hepimizin malumu başta 15 Temmuz alçaklığı olmak üzere sürekli sınanıyoruz. Sürekli bizlere gözdağı verilmeye çalışılıyor. İlk çeyreğini 7,4’lük bir büyüme ile kapattığımız 2018 yılının ikinci yarı döneminde, ne tür ekonomik saldırılara maruz kaldığımız hepimizin malumu. Ama ne olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar, bütün saldırılara karşı 2018 yılını yüzde 2,6 büyüyerek kapattık. Kesinlikle başaramayacaklar, bizi asla ve asla uysal koyuna çeviremeyecekler. Hamdolsun güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye sahibiz."