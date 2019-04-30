"İş Liderleri Zirvesi Dijital Marketing"

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding Perakende Grup Başkanı Mustafa Yaşar Serdengeçti, dijital pazarlamanın giriş kapısının dijital dönüşüm olduğunu belirterek, "Değişen dünyada, dijital dönüşümü anlamadan dijital pazarlamayı anlamak mümkün değil." dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde (İZÜ) faaliyet gösteren İZÜ İşletme Kulübü tarafından düzenlenen, "Dijital Marketing" temalı, "İş Liderleri Zirvesi" üniversite bünyesindeki Uluslararası İslam ve Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ISEFAM) gerçekleştirildi.

Yıldız Holding Perakende Grup Başkanı Mustafa Yaşar Serdengeçti, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, Yıldız Holding’in 160 ülkede faaliyet gösterdiğini, dünya nüfusunun yarıdan fazlasına ürünlerin ulaştığına dikkati çekerek, Türkiye'de perakende sektöründeki paylarının yaklaşık yüzde 7’ye ulaşarak büyük bir değer haline geldiklerini söyledi.

Dijital dönüşümü, dijital teknolojilerin, işletmenin tüm alanlarına entegre edilmesi olarak tanımlayan Serdengeçti, "Biz her sabah mağazalarımızdan gelen raporlara bakarız. Önceden bu iş, direk muhataplarımıza soru sorarak mümkündü ancak şimdi bütün Türkiye’ye yayılmış 6 bin tane dükkanınız varsa, 25 bin çalışanınız varsa bu kompleks yapıyı anlamak, detaylara vakıf olmak için teknolojiyi iş süreçlerinize dahil etmeniz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.









- "İndirim marketleri dijital çağa uygun değil"









Mustafa Yaşar Serdengeçti, kendisinin iş hayatına giriş yaptığında 150 bin bakkalın olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Artık zincir marketler var. Önceden 150 bin kişi bu olayı yürütürken şu an perakende de beş kişi yönetiyor. Ama bu beş kişi neyle yönetecek? Ben anlık olarak 6 bin noktadaki stokumu, satışımı ve karımı görebiliyorum. Demek ki kompleks yapılara detaylı hakim olmak, büyük organizasyonları yönetmek için birtakım teknolojilere ihtiyaç var."

Serdengeçti, perakende sektöründe hipermarketlerin müşteriye daha çeşitli ürünleri daha ucuza sunabildiğinden bakkalların önüne geçtiğini iddia ederek, “Süpermarketler, hipermarketleri geride bıraktı. Çünkü Türkiye'de 150 tane hipermarket varken, 15 bine yakın süpermarket var. Süpermarketler müşterine ucuzluk ve çeşitliliğin yanında, yakınlığı da sundu. Sonra dünya değişti, indirim marketleri daha ucuzu ve daha yakına getirerek zirveye yerleşti." şeklinde konuştu.

Dijital dünyada, indirim marketlerinin dijital çağa uygun olmadığını vurgulayan Serdengeçti, "Dijital çağda kolaylık ve hemen olsun var. Dijital çağda, gecenin yarısında hemen bir ürünün satıl alınması ve onun teslim edilmesi var. Yani artık insanlar bir yere gidip alışveriş yapmak yerine bir tıkla ayağına ürünün gelmesini istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Serdengeçti, reklamların kısa dönemse satışları artırmak için yapılmadığını, tüketiciye belli bir markayı anlatmak için yapıldığını belirterek, "Bir çikolatalı gofretin televizyonda genel reklam maliyetinin 30 milyon lira. Ama bu paranın geri dönüşünden nasıl emin olacaksınız? Eğer ki 'like' butonu olsa hedef kitleye ulaştık mı, tüketici memnun olduğu mu, bunu anlardık. İşte dijital pazarlama bize bunları sağlıyor.” diye konuştu.









- "Geleceğin savaş anlayışı bütünüyle değişiyor"









ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çelik de dijitalleşmenin günlük yaşattığımızda fazlaca yer almaya başladığına değinerek, insan alışkanlıklarını değiştiren tüm uygulamaların dijital dönüşümün bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Robotların tıp alanında neredeyse insanlarla yarışabilecek seviyeye geldiği yorumunda bulunan Çelik, "Bu robotlar teşhis koyma ve ameliyat gerçekleştirme gibi fonksiyonlara sahip. Bu robotlar insan elinden çok daha hassas şekilde operasyonlar gerçekleştirebiliyor." şeklinde konuştu.

Çelik, dijital dönüşümün bir tasarlayıcı tarafı bir de kullanıcı tarafının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kullanıcı tarafı tüm meslek sahiplerini ilgilendiren bir konu. Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojiler bu dönüşüme öncülük etmektedir. Tüm dünyada teknolojiye öncülük eden savunma sektörüdür. Geliştirilen otonom sistemler büyük veri, yapay zeka ve robot teknolojileri sayesinde geleceğin savaş anlayışı bütünüyle değişiyor."

Dijital dönüşüm ile tüm sektörlerde artık iş yapılış şeklinin değiştiğini vurgulayan Çelik, "Bu yeni dünyada hizmet ve ticaret platformları artık sayısal ortamlar olarak karşımıza çıkıyor. Aynı üretim hattından farklı ürün çıkarabilme ya da kişiye özel üretim yapabilmeye olanak sağlanıyor. Problemler karşısında hızlı tepki verme ve maliyet etkin çözüm üretme de mümkün hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

