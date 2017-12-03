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İş makineleri Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı'nda hasara yol açtı

- Çorum'da yüksek hızlı tren projesinin etüt çalışması sırasında iş makinelerinin kazı yaptığı bölgedeki BOTAŞ'a ait doğalgaz boru hattında hasar meydana geldi - Hasar nedeniyle kentteki sanayi kuruluşlarına geçici bir süre doğalgaz verilemeyecek

İş makineleri Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı'nda hasara yol açtı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yüksek hızlı tren projesinin etüt çalışması sırasında iş makinelerinin kazı yaptığı bölgedeki BOTAŞ'a ait doğalgaz boru hattında hasar meydana geldi.

Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünce merkeze bağlı Sazdeğirmeni köyü mevkisinde yürütülen Ankara-Çorum-Samsun yüksek hızlı tren projesinin etüt çalışmaları sırasında iş makineleri BOTAŞ'a ait Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı'nda hasara neden oldu.

Bu nedenle boru hattından kontrol dışı doğalgaz kaçağı tespit edilmesinin ardından gaz akışı miktarı düşürüldü.

Çorum Gaz AŞ Genel Müdürü Kasım Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş makinelerinin hasara neden olduğu doğalgaz hattında onarım çalışmalarına başlandığını belirtti.

Çalışmaların Salı gününe kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü aktaran Kahraman, bu süre içerisinde kent merkezine gaz akışının, izole edilen iletim hattı içerisindeki stok gazdan sağlanacağını belirtti.

Onarım çalışmasının başlamasından itibaren gazın CNG tankerleri ile tedarik edileceğini ifade eden Kahraman, vatandaşların doğalgaz kesintisi yaşamamaları için yarın saat 08.00'den itibaren kombi ve kazanlarını kapatmalarını, doğalgazı yalnızca mutfakta kullanmalarını istedi.

Kahraman ayrıca, kesinti nedeniyle sanayi kuruluşlarına geçici bir süre doğalgaz verilemeyeceğini kaydetti.

Bu arada Vali Necmeddin Kılıç, Çorum Gaz'ı ziyaret ederek, hasar ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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