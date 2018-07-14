"İş makinesi ve kepçesiyle 15 Temmuz'da sahadaydık"

İSTANBUL (AA) - Pendik Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Hakkı Aysan, "Belediye olarak 15 Temmuz'da iş makineleri, kepçesi, loderi, asfalt makineleri, kamyonetleri, kamyonları aklınıza ne geliyorsa yani minibüsüne varıncaya kadar biz bütün ekipmanımızla sahadaydık." dedi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Pendik bölgesinde zabıta müdürlüğü görevinde bulunan Aysan, belediyenin darbeyi önlemek amacıyla yaptıklarını AA muhabirine anlattı.

Darbe girişiminin yapıldığı yıl zabıta müdürü olduğunu belirten Aysan, Pendik Emniyet Müdürü'nün kendisini arayarak darbe girişimini haber verdiğini ve önemli noktaları kapatmak için belediyenin ekipmanlarıyla destek olmalarını istediklerini aktardı.

Emniyet müdürlüğü, belediye binası ve ana arterleri kamyonet, kamyonlar ve iş makineleriyle kapatarak, tedbir aldıklarını vurgulayan Aysan, "Belediye olarak 15 Temmuz'da iş makineleri, kepçesi, loderi, asfalt makineleri, kamyonetleri, kamyonları aklınıza ne geliyorsa yani minibüsüne varıncaya kadar biz bütün ekipmanımızla sahadaydık." diye konuştu.

Darbe akşamı binlerce insanın belediye binası önünde biriktiğini belirten Aysan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı "Sokağa çıkın" çağrısıyla vatandaşların sokağa döküldüğünü anımsattı.

Aysan, belediyenin önünde de binlerce kişinin toplandığını belirterek, beklenti içinde olan halkı yönlendirdiklerini anlattı.

- "İnsan vatanı için ölür"

Sabiha Gökçen Havalimanı'na tankların geldiğini haber aldıklarını aktaran Aysan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gece saat 02.00'de havalimanına yanaştık. Havalimanına varmadan önce bir arkadaş aradı. 7 tane tank vardı orada. İlk tanktaki askerleri vatandaş çıkardı. İkinci tanktan itibaren biz içerideki askerleri çıkarmaya başladık. Öndeki tanklarda erler, arkadaki tanklarda rütbeliler vardı. Tankın üstü kapalı tabii. Vuruyoruz ki dışarı çıksınlar. İlk çıkan komutanın bir tanesi silahlı çıktı. Elinde G-3 silah vardı. 'Arkadaş bu tüfeği teslim edeceksin. Seni böyle halkın önüne çıkartmam' dedim. 'Ben bunu teslim edemem, bu benim namusumdur' dedi. Vatandaşın önüne çıkacaksın, silah çekmeye çalışıyorsun bir de 'benim namusumdur' diye silahı teslim etmeyeceksin. Tutum elinden silahı aldım."

Darbe gecesi havalimanında tankın üzerinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdiğini belirterek, "Sağ olsunlar o geceden bize kalan bir hatırası oldu. Bu da yeterli bizim için. Bu vatan işi, vatan sevgisi... İnsan vatanı için ölür." ifadelerini kullandı.