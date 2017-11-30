'İş sağlığı güvenliğinde Türkiye iyi bir noktaya geldi'

ANTALYA (AA) - LEVENT KİŞİ - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, Türkiye'nin iş sağlığı güvenliğinde iyi bir noktaya geldiğini belirterek, "Mevzuatsal altyapı olarak da gelişmiş ülkelerin noktasında olduğumuz, bazı alanlarda daha ileri olduğumuzu söyleyebiliriz."dedi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak, Türkiye'deki iş kazalarıyla meslek hastalıklarının önlenmesi ve azaltılması konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, inşaat, maden, tekstil ve nakliye gibi en fazla iş kazalarının olduğu alanları önceleyip, farkındalık oluşturmak için sempozyumlar düzenlediklerini anlattı.

İnşaat sektöründe "güvenli iskele" uygulamasıyla çok ciddi başarılar elde ettiklerini ifade eden Koç, "Güvenli korkuluk gibi inşaatlardaki yüksekten düşmeleri önleyecek uygulamalar da başlatıyoruz. Yerli sektörün bu alanda gelişmesi, bu alandaki ürünlerin ülkemizde üretiliyor olması da artı bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Son yaptığımız çalışmalarla, inşaatlardaki kazaları yüzde 41 azalttık. İnşallah yeni çalışmalarımızla bir yüzde 50 kadar daha azaltırız. Çünkü bunlar gerçekten önlenebilir kazalar." diye konuştu.

"Kaza olmadan, kaza riski yüksek iş yerlerini görebileceğiz"

Meslek hastalıklarıyla ilgili yürütülen çalışmalara değinen Koç, bu konuda da önemli çalışmalar yaptıklarını, "İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi"ni kurduklarını bildirdi.

Koç, bu sistem sayesinde Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve iş sağlığı güvenliği alanında çalışan profesyonellerden bilgi akışı yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Gelen bilgileri analize tabi tutarak, coğrafi bilgi sistemiyle eşleştirerek il ve sektör bazlı risk değerlendirmesi yapıyoruz. Bundaki maksadımız, kazalar olmadan tedbir alabilmek ve meslek hastalığı başlamadan durdurabilmek. Yakın gelecekte bu analiz yöntemi ve yapay zeka gibi faklı metotlarla kaza olmadan, kaza riski yüksek iş yerlerini görebileceğiz. Kendi profesyonellerimizle saha gözlemciliğini başlattık, bütün illerde iş sağlığı saha gözlemcilerimiz var. Risk taşıyan iş yerlerini ziyaret edip kendilerine rehberlik yapacağız. Böylece hem erken tedbir alacağız hem de Türkiye'deki iş kazaları ve meslek hastalılarının envanterini çıkartacağız."

"İş sağlığında gelişmiş ülkeler seviyesindeyiz"

İş sağlığı güvenliği konusunda Türkiye'nin son yıllarda yaptığı çalışmalarla iyi bir noktaya geldiğini anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Basında zaman zaman Türkiye'nin iş kazalarından kaynaklanan ölümlerde Avrupa'da birinci olduğuna dair haber yer alıyor. Bu doğru değil. İş sağlığı güvenliğinde Türkiye gerçekten iyi bir noktaya geldi. 2012'de bununla ilgili özel kanun çıkartıldı, ilgili yönetmelikler ve uygulama rehberlerinin tebliği yapıldı. İş sağlığı güvenliğinde Türkiye gerçekten iyi bir noktaya geldi. Mevzuatsal altyapı olarak da gelişmiş ülkelerin noktasında olduğumuz, bazı alanlarda daha ileri olduğumuzu söyleyebiliriz. İş sağlığı açısında yetişmiş insan gücü olarak da yeterli sayıya ulaştığımızı görüyoruz. Devlet bu konuda teşvikler veriyor. İş sağlığı güvenliğinin işverenler ve çalışanlar tarafından da benimsenerek hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz."