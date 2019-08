İş sağlığı ve güvenliği CNR’da zirveye taşınacak

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu işbirliği ile düzenlenecek zirvenin ana teması ise “Afet ve Acil Durumlarda Sürdürülebilir İş Salığı ve Güvenliği”. Fuar ve kongre şeklinde planlanacak zirveye, Avrupa ve ABD’nin yanı sıra Balkan ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu’dan İSG firmaları, STK’lar, akademik kuruluşlar ve meslek paydaşlarının katılımı bekleniyor.



Son zamanlarda Türkiye gündemini oluşturan iş sağlığı ve güvenliği 4-7 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Avrasya İSG Zirvesi’nde masaya yatırılacak. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu’nun işbirliği ile gerçekleştirilecek zirvenin ana teması ise “Afet ve Acil Durumlarda Sürdürülebilir İş Salığı ve Güvenliği” oluşturuyor. Fuar ve kongre şeklinde yapılacak Avrasya İSG Zirvesi’ne Avrupa ve ABD’nin yanı sıra Balkanlardan, Türkiye Cumhuriyetlerinden ve Ortadoğu’dan İSG firmaları, STK’lar, akademik kuruluşlar ve meslek paydaşları katılacak. Avrasya İSG Zirvesi’nin Danışma Kurulu Toplantısı önceki gün CNR Holding’de gerçekleştirildi.







Türkiye uluslararası nitelikte yeni bir fuara kavuşuyor



CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, CNR Holding olarak Türkiye’nin neredeyse tüm sektörlerine yönelik ihtisas fuarları düzenlediklerine dikkat çekerek “Düzenlediğimiz fuarlar sektörlere çok ciddi katkılar sağlıyor. İş sağlığı ve güvenliği fuarımız da ilgili sektörlere bu anlamda ciddi kazanımlar sağlayacak” dedi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda sadece kamunun değil özel sektörün de önemli bir misyonu olduğunun altını çizen Erem, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu ile uyum içerisinde çalışacaklarına ve Türkiye’nin çok kısa sayılacak bir sürede uluslararası nitelikte yeni bir fuara kavuşacağına inancının tam olduğunu belirtti. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ayrıca düzenledikleri diğer ihtisas fuarlarında olduğu gibi akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile STK’ların da bu fuar sürecinin her aşamasında bulunarak katkı vereceklerinin özellikle altını çizdi.



“Etkinliği uluslararası arenaya taşıyoruz”



Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu Başkanı Ceyhun Targın ise, toplantıda yaptığı konuşmasında zirve fikrinin gelişim sürecinden söz etti. 30 Haziran 2012’de iş sağlığı ve güvenliği yasasının çıkmasının ardından CNR’da gerçekleştirilen fuara katıldığını ve burada 3 STK başkanı ile federasyon çatısı altında birleşme kararı aldıklarını kaydeden Ceyhun Targın, “O yıllarda 7 olan STK sayımız bugünlerde 50’yi aşmış durumda. Şimdi ise aynı mekânda daha geniş katılımlı bir etkinlik için bir aradayız” dedi. 7 yıl içerisinde sektöre dair çok şeyin değiştiğini ve geliştiğini ifade eden Ceyhun Targın, bu süre içerisinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli yol kat edildiğine dikkat çekti. Sektörün Çalışma Bakanlığı tarafından 2 yılda bir düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı Kongresi olduğunu belirten Ceyhun Targın, “Aynı şekilde İzmir’de 5 yıl devam eden İş Sağlı Zirvesi gerçekleştiriyoruz. Ancak artık bu organizasyonlarımızı uluslararası arenaya taşıma zamanın geldiğinin farkındayız. Bu noktada CNR Holding ile işbirliği yaparak organizasyonlarımızı Avrasya İSG Zirvesi’ne dönüştürüyoruz. Türkiye bu alanda Balkan ülkelerine, Türki Cumhuriyetlere yerli ve milli model üreten ve ihraç edebilen potansiyele sahip bir ülke konumundadır” dedi.







CNR Holding’in tecrübesi ve federasyonun konuya hâkimiyeti ile Avrasya coğrafyasında düzenlenen en büyük organizasyona imza atacaklarını bildiren Ceyhun Targın, etkinliğin temasını “Afet ve Acil Durumlarda Sürdürülebilir İş Salığı ve Güvenliği” olarak belirlediklerini söyledi. Ceyhun Targın, zirveye Avrupa ve ABD’nin yanı sıra Balkan ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu’dan STK’lar, akademik kuruluşlar ve meslek paydaşlarının katılacağını vurguladı.



“İklim değişiklikleri İSG’nin önemini ortaya çıkardı”



Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Şükrü Ersoy ise, konuşmasında etkinlik temasını, son zamanlarda iklim değişikliğiyle birlikte yaşanan afetler nedeni ile yerinde bulduğunu belirtti. İş sağlığı ve güvenliği denilince ilk akla gelenin her zaman iş yerindeki kazalar olduğuna dikkat çeken Prof. Şükrü Ersoy, “Bu çok yanlış. Her ne kadar bir fırtına ülkesi olmasak da iklim değişiklikleri nedeniyle felaketleri bizler de yaşıyoruz. Bu tür doğa olayları artık iş sağlığı ve güvenliğini de tehdit altına alabiliyor. Günlük yaşamımız içerisinde iklim değişikliğini içselleştirerek, bunu iş sağlığı ve güvenliği içerisinde ele almalıyız” dedi.