Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar İ orkestra Piyano Trabzon Doğtas
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

İş sağlığı ve güvenliğine yeni eylem planı

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yeni politikaların yer alacağı 2019-2023 dönemine ait İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planı'nın hazırlıklarını hızlandırdı - İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi esas alacak olan yeni eylem planı, maden, inşaat, tarım ve enerji gibi tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlere yeni düzenlemeler getirecek - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç: - "Tüm paydaşlarımızla beraber iş sağlığı ve güvenliği konusunda birlikte hareket edilmesini ve teşebbüslerde bulunulmasını oldukça önemsiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün tabana yayılması bizim ana hedefimiz"

İş sağlığı ve güvenliğine yeni eylem planı

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yeni politikaların yer alacağı 2019-2023 dönemine ait İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planı'nın hazırlıklarını hızlandırdı.

28. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, iş sağlığı ve güvenliği alanında son altı ayda yapılanları değerlendirmek ve atılacak yeni adımları belirlemek üzere geçen hafta Ankara'da toplandı.

İlgili kamu kurumları ve STK'ların da geniş katılım gösterdiği toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği alanında gelecek dört yılın politikalarının belirlenmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Maden, inşaat, tarım ve enerji gibi tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde güvenli çalışma ortamının yaratılmasını hedefleyen eylem planında, kişisel koruyucu donanımların denetimi, meslek hastalıkları ve engelli istihdamına yönelik düzenlemelere de yer verilecek.

- Sosyal tarafların görüşleri dikkate alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda iki kez toplanan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin iş sağlığı ve güvenliği alanında alınan kararların takibi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Koç, 28. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinde alınan kararları gelecek günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, "Tüm paydaşlarımızla beraber iş sağlığı ve güvenliği konusunda birlikte hareket edilmesini ve teşebbüslerde bulunulmasını oldukça önemsiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün tabana yayılması bizim ana hedefimiz." ifadelerini kullandı.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yeni eylem planında sosyal tarafların görüşlerini dikkate alacaklarını ifade eden Koç, eylem planının iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi esas alacağını bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıİş Sağlığı Ve Güvenliğiİş Sağlığı Ve Güvenliği Eylem Planıİş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5