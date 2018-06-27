İş sağlığı ve güvenliğine yeni eylem planı

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yeni politikaların yer alacağı 2019-2023 dönemine ait İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planı'nın hazırlıklarını hızlandırdı.

28. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, iş sağlığı ve güvenliği alanında son altı ayda yapılanları değerlendirmek ve atılacak yeni adımları belirlemek üzere geçen hafta Ankara'da toplandı.

İlgili kamu kurumları ve STK'ların da geniş katılım gösterdiği toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği alanında gelecek dört yılın politikalarının belirlenmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Maden, inşaat, tarım ve enerji gibi tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde güvenli çalışma ortamının yaratılmasını hedefleyen eylem planında, kişisel koruyucu donanımların denetimi, meslek hastalıkları ve engelli istihdamına yönelik düzenlemelere de yer verilecek.



- Sosyal tarafların görüşleri dikkate alınacak



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda iki kez toplanan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin iş sağlığı ve güvenliği alanında alınan kararların takibi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Koç, 28. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinde alınan kararları gelecek günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, "Tüm paydaşlarımızla beraber iş sağlığı ve güvenliği konusunda birlikte hareket edilmesini ve teşebbüslerde bulunulmasını oldukça önemsiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün tabana yayılması bizim ana hedefimiz." ifadelerini kullandı.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yeni eylem planında sosyal tarafların görüşlerini dikkate alacaklarını ifade eden Koç, eylem planının iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi esas alacağını bildirdi.