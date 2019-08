İş-yaşam dengesinde sonuncuyuz!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Better Life Index (Daha İyi Yaşam Endeksi) kapsamında Avrupa, Amerika Kıtası, Asya ve Afrika'da yer alan 40 ülkeyi iş-yaşam dengesi açısından inceledi. Yapılan araştırmada ülkelerin iş-yaşam dengesi puanı 10 üzerinden değerlendirilirken, 9,5 puana sahip Hollanda ilk sırada yer aldı. 9,4 puanla ikinci sıradaki İtalya’yı 9 puanla Danimarka takip etti. Türkiye ise 3,1 puanla Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer aldı. Genel değerlendirmede Kolombiya ve Meksika'nın önünde 38. oldu.



Uyku dahil 14,8 saat



İş-yaşam dengesiyle ilgili OECD araştırmasında haftada 50 saat ve daha fazla çalışma oranının yanı sıra, çalışanların kişisel bakım ve iş dışındaki diğer aktiviteleri için kendilerine ne kadar zaman ayırabildikleri de incelendi. Araştırmada ayrıca Türkiye'de çalışanların %33'ünün 50 saatten daha fazla çalıştığı belirlendi. Araştırmada Türkiye'de çalışanların uyku da dahil olmak üzere kişisel olarak kendilerine 14.8 saat zaman ayırabildikleri ortaya çıkarken OECD'nin bu konudaki ortalama süresi olan 15 saatin altında kalındı.



Z kuşağı iş-yaşam dengesinde daha hassas



2019 yılında Great Place To Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve 96 bin 269 çalışanın temsil edildiği “Türkiye'nin En İyi İşverenleri Benchmark Araştırması”na göre ise iş dünyasının yeni oyuncusu Z kuşağı, X ve Y kuşaklarına göre iş-yaşam dengesi konusunda daha hassas. Araştırma katılan Z kuşağı, esnek çalışma koşulları, sosyal ve yan haklar gibi konularda beklentilerinin karşılanmadığını ifade ettiler. Bina ve ofislerinin iyi bir çalışma ortamı yaratmaya katkıda bulunduğunu, esnek çalışma koşulları ve özel sosyal yan haklara sahip olduklarını ifade eden Z kuşağının oranı ise %68’de kaldı.



Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine maliyeti 60 milyar TL



Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılında yayınladığı rapora dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp, “İş-yaşam dengesi, mutluluğu da beraberinde getiren faktörlerden biri. TÜİK raporu mutlu insanların oranının bir önceki yıla göre % 6 düşerek %53’e gerilediğini gösteriyor. Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti ise 60 milyar TL’yi geçmiş durumda. Çalışanların iş-yaşam dengesi konusundaki hassasiyetlerini her sene gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla inceliyoruz. Mutsuz çalışanlar daha az üretken olma eğiliminde.” bilgisini verdi.



Çalışanlar sadece işgücü olarak görülmek istemiyor



Çalışanların yöneticilerden ne bekledikleri konusuna da değinen Toprak, “Yaptığımız araştırmalarda çalışanların iş ve özel hayat dengesi ile en yüksek ilişkilendirdikleri konu, yöneticilerinin kendilerine sadece işgücü değil, insan olarak değer vermesi. Genel kanının aksine, çalışanın gerektiğinde işten izin alabilmesiyle iş-yaşam dengesi arasındaki ilişki ön sıralarda değil. Çalışanlar, yöneticilerinin görev dağılımını adil şekilde yapmalarını, yetkinliklerinin değerlendirilmesini ve davranışlarının tutarlı olmasına daha çok önem veriyor.” dedi.