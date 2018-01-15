İş yeri çalışanlarınca yakalanan hırsızlık şüphelisi darbedildi

KONYA (AA) - Konya'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, çalışanlar tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi.
İddiaya göre, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ormandağı Sokak'taki halı yıkama dükkanına giren Ramazan G, güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden bilgisayar ile monitörü çaldı.
Hırsızlık zanlısının iş yerinden çıktığını gören çalışanlar peşine düştü.
Çaldığı malzemeleri atıp kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayan iş yeri çalışanları, Ramazan G'yi darbettikten sonra polisi aradı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılarak Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılan şüphelinin alkollü olduğu öne sürüldü.
Ramazan G, tedavisinin ardından Özalkent Polis Merkezine götürüldü.
Hırsızlık şüphelisinin, peşinden gelenleri görünce kaçma anı, başka bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Kayıtlarda şüphelinin elindeki çalıntı malzemeleri atıp hızla kaçmaya çalışması ve peşinden koşan kişiler görülüyor.