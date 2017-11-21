İş yerinde 5 gün boyunca darp ve tecavüz iddiası

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde erkek arkadaşının, çalıştığı ayakkabı imalathanesinde 5 gün zorla tutup darp ve tecavüz ettiği ileri sürülen kadın kaçarak bir iş yerine sığındı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyakup Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ndeki bir esnaf polisi arayarak, iş yerine sığınan yaralı bir kadın olduğu ihbarında bulundu.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baygınlık geçiren yaralı kadın, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İsminin D.R.B. (19) olduğu öğrenilen kadının, polislere, 5 gün önce buluştuğu erkek arkadaşı Rasim S. ile çalıştığı ayakkabı imalathanesine gittiklerini, daha sonra burada kendisini zorla tutarak cinsel saldırıda bulunup darbettiğini, fırsatını bulunca da kaçtığını ileri sürdü.



Tedavi altına alınan kadının vücudunun çoğu yerinde darp izleri olduğu belirtildi.

Ayrıca, kadının ailesinin de polise kayıp başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, zanlı Rasim S'nin çalıştığı ayakkabı imalathanesine baskın düzenleyerek arama yaptı.

Yapılan aramalarda bulunamayan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.