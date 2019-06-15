İş yerinde güvensizlik düşük performansa neden oluyor

Great Place to Work Türkiye Enstitüsü, 2019 Benchmark Araştırması verilerine dayanarak çalışanın iş yerini “harika” bir iş yeri olarak tanımlamasını sağlayan faktörleri, çalışanların şirkette kalma nedenlerini ve performanslarını etkileyen unsurları açıkladı. Araştırmaya 179 şirketten 96.269 çalışan katıldı. Araştırmada, iş yerini harika yapan belirleyici faktörler, çalışanların iş yerinde uzun süre çalışma isteğiyle ilgili belirleyici faktörler ve çalışanın iş yerinde yüksek performans gösterme istekliliğiyle ilgili faktörler incelendi. Sonuçlara bakıldığında, bir çalışan için iş yerini harika yapan faktörler ile iş yerinde uzun süre çalışma istekliliğiyle ilgili faktörlerin çok büyük ölçüde benzeştiği görülüyor.



İş yerini harika yapan faktörlerle uzun süre çalışma nedenleri aynı



Hem harika iş yeri algısı, hem de uzun süre çalışma istekliliği için başta gelen ortak faktörlerin; zevkli ve eğlenceli bir çalışma ortamı, çalışanın yakınlarına bir işveren olarak tavsiye edecek kadar şirketinden gurur duyması, başkalarına şirketinden bahsederken gururla söylemesi olduğu belirlendi. Ayrıca şirketteki görevi ne olursa olsun kendisine şirketin bir parçası olarak davranıldığını hissetmesi, yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirebilmesi, işine severek gelmesi ve şirketinde kendisini bir ailenin, bir takımın parçası hissetmesi olarak gerçekleşti.



Çalışan iş yerinden memnun olması yüksek performans için yeterli değil



Ancak araştırma sonuçlarına bakıldığında, çalışan için iş yerini harika yapan belirleyici faktörler ile çalışanın iş yerinde yüksek performans gösterme istekliliğiyle ilgili faktörlerinin benzeşmediği ortaya çıkıyor. Bu durum, yüksek performans için güvene dayalı iş yeri kültürü temelinin korunması yanında, şirketlerin bazı özel faktörlere ayrıca dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor.



Güvene dayalı işbirliği ortamı, performans için kritik öneme sahip



Sonuçlara göre, iş yerinde güvene dayalı işbirliği ortamı, çalışanlara yöneticileri tarafından sorumluluklar verilmesi, çalışanların birbirlerini önemsedikleri bir değer ikliminin oluşturulması, birlikte gerçekleştirilen işlerin çalışanlarda gurur duygusu oluşturması, yüksek performans istekliliğinin ortaya çıkması için özellikle ön plana çıkan faktörler. Bunlarla birlikte, tüm çalışanların fark edildiklerini ve takdir edildiklerini hissedebilmeleri, görev dağılımı ve koordinasyonda yetkin, hedefleri ve bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğini bilen yöneticilerin varlığı da çalışanların yüksek performans istekliliğini doğrudan etkiliyor.



Türkiye’de güven iklimi henüz yeterli düzeyde değil



Bu faktörlerin özellikle şirketteki yöneticilerin yetkinliklerinin ve iletişim becerilerinin yanında, çalışanlar arası güvene dayalı işbirliği ve takımdaşlık ortamının sağlanmasının yüksek performans için belirleyici olduğunu vurgulayan Great Place to Work Türkiye Ülke Müdürü Eyüp Toprak, “Araştırma sonuçları, Türkiye’de çalışanın yüksek performansa ulaşması için sağlanması gereken güven ikliminin henüz yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir. Özellikle performans faktörlerinde alınan sonuçların düşük olması, yöneticilerin yetkinliklerinin ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve çalışanlar arası güvene dayalı işbirliği ve takımdaşlık ortamının oluşturulmasında hız kazanılması gerektiğini göstermektedir.” dedi.



“Harika” iş yeri faktörleri (ilk 8) ve şirketlerden alınan ortalama sonuçlar:

Yakın tanıdıklarıma bu şirketi işveren olarak tavsiye ederim. %78

Burada çalışmak zevklidir. %74

Burada uzun bir süre daha çalışmak istiyorum. %76

Başkalarına burada çalıştığımı söylemekten gurur duyuyorum. %83

Burada bana pozisyonuma bakılmaksızın şirketin bir parçası olarak davranılır. %73

Burada yeteneklerimi en iyi şekilde değerlendirebiliyorum. %64

Çalışanlar işlerine severek gelir. %63

Biz burada kendimizi bir "aile" gibi hissediyoruz ve iyi bir "takım ruhu"muz var. %69

Burada çalışmak zevklidir. %74

Yakın tanıdıklarıma bu şirketi işveren olarak tavsiye ederim. %78

Başkalarına burada çalıştığımı söylemekten gurur duyuyorum. %83

Burada bana pozisyonuma bakılmaksızın şirketin bir parçası olarak davranılır. %74

Burada yeteneklerimi en iyi şekilde değerlendirebiliyorum. %64

Çalışanlar işlerine severek gelir. %63

Biz burada kendimizi bir "aile" gibi hissediyoruz ve iyi bir "takım ruhu"muz var. %70

Burada birlikte gerçekleştirdiğimiz işlerden gurur duymaktayım. %82

Çalışanların işbirliğine güvenilir. %69

Burada çalışanlar çok sorumluluk alabiliyor. %71

Çalışanlar işlerine severek gelir. %63

Burada çalışanlar birbirlerini önemsemektedir. %69

Biz burada kendimizi bir "aile" gibi hissediyoruz ve iyi bir "takım ruhu"muz var. %70

Burada birlikte gerçekleştirdiğimiz işlerden gurur duymaktayım. %82

Burada herkesin fark edilme ve takdir edilme imkanı bulunmaktadır. %52

Yöneticiler, görevlerin dağıtılması ve çalışanların koordinasyonu konusunda iyi çalışıyor.