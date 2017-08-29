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İş yerinde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

- Antalya merkezli yayın yapan bir radyoda program yapan bir kişi, çalışma arkadaşlarının dalgınlıkla kapıları kilitleyerek gitmesi üzerine yaklaşık 2 saat mahsur kaldığı iş yeri tuvaletinden itfaiye yardımıyla kurtarıldı

İş yerinde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

ANTALYA (AA) - Antalya merkezli yayın yapan bir radyoda program sunan Necla Denizer, çalışma arkadaşlarının kendisinin içeride olduğu fark etmeyerek iş yerini kilitleyerek ayrılmaları üzerine, mahsur kaldığı tuvaletten itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 572. sokaktaki bir işhanının 5'inci katında bulunan radyoya yayın için gelen Necla Denizer, yayının ardından tuvalete girdi. Bu sırada kendisini fark etmeyen radyo çalışanları, iş yeri kapılarını kilitleyerek binadan ayrıldı. Kapıyı açamayan ve telefonuna da ulaşamayan Denizer, pencereden seslenerek çevredekilerden yardım istedi.

Denizer'in yardım çağrısını duyanların haber vermesi üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, itfaiye merdivenini kullanarak Denizer'in bulunduğu alana girdi. Kilitli kapıları açan ekipler, havasızlık nedeniyle fenalaşan Denizer'i bulunduğu yerden kurtardı.

Denizer'in yardım çağrısını duyan Bülent Demir, "İmdat, sesimi duyan var mı? Mahsur kaldım." diye seslenen bir kişiyi duyduklarını ve polise haber verdiklerini anlattı.

Demir, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açarak kadını bulunduğu yerden kurtardığını kaydetti.

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