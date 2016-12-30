ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde, belediye tarafından başlatılan çalışma ile yeni açılacak iş yerlerinin isimlerinde ve bunların tanıtımında "Türkçe" kelimeler kullanılması zorunlu hale getirildi.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Türkçe'nin doğru kullanılması ve yozlaştırılmaması için Belediye Meclisi tarafından daha önce alınan kararı uygulamaya geçirdiklerini bildirdi.

Uygulamada tescilli markaların hariç tutulduğunu ifade eden Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Burada amacımız yeni açılacak işletmeler isimlendirilirken, Türk dili ve Türkçe sözcükler ile isimlendirilmelerini sağlamak. Ayrıca yine iş yerlerinin tanıtım ve reklamlarında Türk dili ve Türkçe kullanmaları gerekiyor. Ruhsat için bize başvuran yeni açılacak iş yerlerinin isimlerinde, Türk dili ve Türkçe sözcükler kullanmamaları halinde ruhsat verilmeyecek. Bu konuda vatandaşlarımızın da Türk dili ve Türkçe'nin yozlaştırılmaması adına gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum."

Çetinkaya, halen faaliyette olup reklam ve tanıtım yapmak isteyen iş yerlerinin dağıttığı broşür ya da ilan panolarında da aynı kuralı gözeteceklerini bildirdi.