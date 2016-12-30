İş yoğunluğundan yakınan papaz kiliseyi terketti

STRAZBURG (AA) - Fransa'nın İsviçre sınırındaki Bisel kasabası kilisesinde görevli papazdan 14 Aralık'tan beri haber alınamıyor. Yakınları, 34 yaşındaki papazın "tükenmişlik sendromu"na yakalandığını belirterek kayıplara karışma nedeninin yoğun çalışma temposu olduğunu iddia etti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 2009'dan beri Bisel kasabasında görevli papaz, esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Julien Berbett isimli 34 yaşındaki papazın uzun süredir yoğun çalışma temposundan şikayet ettiği belirtildi. Berbett'in kiliseyi terkedip kuzeybatı Fransa'da bulunan Manche Bölgesi'ne gittiğinin belirlendiği aktarıldı.

Berbett'in son olarak bölgedeki Avranches şehrinde ATM'den para çektiği, o tarihten itibaren ise izinin kaybedildiği belirtildi.

BFM televizyonuna açıklamada bulunan Jandarma yetkilileri, Berbett'in yetişkin bir kişi olduğunu aktararak "Kayboluşuna dair herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadığı, ailesinin ihbarını değerlendirdiklerini ve genç papazın kendi arzusuyla ortalıktan kaybolduğunu tahmin ettiklerini" belirtti.

Genç papazın çok çalıştığını ve aşırı yoğunluktan şikayet ettiğini belirten Berbett'in ailesi, Fransa Papazlar Konferansı sözcüsü Vincent Neymon'un l'Express dergisine yaptığı açıklamayı hatırlatarak "Yalnızlık, stres, kilisenin gittikçe kötüleşen imajı gibi nedenler din adamlarını olumsuz etkiliyor" değerlendirmesini yaptı.

Fransa'da büyük çoğunluğu 75 yaşın üzerinde 15 bin papaz görev yapıyor.

Din adamlarının gittikçe yaşlandığı ve 20 yıl öncesine göre bu oranın iki kat arttığını belirten Katolik kilisesi yetkilileri, kiliselere ilginin azalmasından sonra din adamı bulamama sorununun da ortaya çıkmasından endişe ediyor.