Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ASELSAN ROKETSAN Sıcak
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme

İSAM'ın yaz etkinlikleri

- Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nin yaz etkinlikleri kapsamında tahkik ve Osmanlı Türkçesi tenkitli neşir kursları ile araştırma ve eğitim destek programı gerçekleştirdi

İSAM'ın yaz etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), yoğun bir kış döneminin ardından yaz aylarında da kurs, eğitim ve proje faaliyetlerini sürdürdü.

İSAM'dan yapılan açıklamaya göre, haziran-ağustos döneminde, İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında ilki 2013'te düzenlenen Uluslararası Tahkik Kursu'nun dokuzuncusu 3-15 Temmuz'da tarihlerinde gerçekleştirildi.

Temel seviyedeki bu kursla eş zamanlı olarak önce ileri seviye ve daha sonra "Kodikoloji" başlıklı ihtisas kursu da yapıldı. Aynı tarihlerde Arapça tahkik kurslarına ek olarak ilk defa Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu da verildi.

Arapça tahkik kursları ile Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu'nu 149 katılımcı başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

Yaz etkinlikleri çerçevesinde ayrıca geçen yıl birincisi düzenlenen Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı'nın (YADEP) ikincisi 17 Temmuz'da başladı.

Yeni açılan ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerine destek vermek amacıyla İSAM'ın Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında düzenlenen YADEP'in üç haftalık teorik ve pratik eğitim seminerlerinden oluşan ilk kısmı 4 Ağustos'ta tamamlandı ve 50 katılımcıya sertifikaları verildi.

- Mustafa Sabri Efendi çalıştayı

Programın ikinci kısmında, katılımcılardan arzu edenler, kendi araştırmalarını yürütmek için 30 Ağustos'a kadar İSAM'ın kütüphanesinden yararlanabilecek.

Yaz dönemi içerisinde gerçekleşen bir başka etkinlik ise 8 Ağustos'ta İSAM ve Osnabrück Üniversitesi İslam İlahiyatı Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Mustafa Sabri Efendi'nin İslam Düşüncesine ve Yeni Kelam Tartışmalarına Katkısı Çalıştayı" oldu.

Gün boyu süren programda, 4 ayrı oturumda 9 tebliğ sunuldu ve her oturum sonunda yapılan müzakere ve değerlendirmelerle çalıştay tamamlandı. Programa yurt içi ve yurt dışından 40 kişi katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İslam Araştırmaları MerkeziTahkik KursuTenkitli Neşir KursuTürkiye Diyanet Vakfı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5