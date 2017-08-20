İSAM'ın yaz etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), yoğun bir kış döneminin ardından yaz aylarında da kurs, eğitim ve proje faaliyetlerini sürdürdü.

İSAM'dan yapılan açıklamaya göre, haziran-ağustos döneminde, İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında ilki 2013'te düzenlenen Uluslararası Tahkik Kursu'nun dokuzuncusu 3-15 Temmuz'da tarihlerinde gerçekleştirildi.

Temel seviyedeki bu kursla eş zamanlı olarak önce ileri seviye ve daha sonra "Kodikoloji" başlıklı ihtisas kursu da yapıldı. Aynı tarihlerde Arapça tahkik kurslarına ek olarak ilk defa Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu da verildi.

Arapça tahkik kursları ile Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu'nu 149 katılımcı başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

Yaz etkinlikleri çerçevesinde ayrıca geçen yıl birincisi düzenlenen Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı'nın (YADEP) ikincisi 17 Temmuz'da başladı.

Yeni açılan ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerine destek vermek amacıyla İSAM'ın Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında düzenlenen YADEP'in üç haftalık teorik ve pratik eğitim seminerlerinden oluşan ilk kısmı 4 Ağustos'ta tamamlandı ve 50 katılımcıya sertifikaları verildi.

- Mustafa Sabri Efendi çalıştayı

Programın ikinci kısmında, katılımcılardan arzu edenler, kendi araştırmalarını yürütmek için 30 Ağustos'a kadar İSAM'ın kütüphanesinden yararlanabilecek.

Yaz dönemi içerisinde gerçekleşen bir başka etkinlik ise 8 Ağustos'ta İSAM ve Osnabrück Üniversitesi İslam İlahiyatı Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Mustafa Sabri Efendi'nin İslam Düşüncesine ve Yeni Kelam Tartışmalarına Katkısı Çalıştayı" oldu.

Gün boyu süren programda, 4 ayrı oturumda 9 tebliğ sunuldu ve her oturum sonunda yapılan müzakere ve değerlendirmelerle çalıştay tamamlandı. Programa yurt içi ve yurt dışından 40 kişi katıldı.

