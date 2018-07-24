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İşCep kullanıcılarına akıllı telefon kazanma fırsatı

- İşCep hayata geçirdiği kampanyayla 23 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında kullanıcılarına çekilişle 10 iPhoneX (64 GB) ve 10 Samsung Galaxy S9 (64 GB) hediye edecek

İşCep kullanıcılarına akıllı telefon kazanma fırsatı

İSTANBUL (AA) - Mobil bankacılık uygulaması İşCep, yaz döneminde de kazandırmaya devam ediyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 gün 24 saat ihtiyaç duydukları her anda kullanıcılarının yanında olan Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulaması İşCep, yaz döneminde de kazandırmayı sürdürüyor.

İşCep hayata geçirdiği kampanyayla 23 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında kullanıcılarına çekilişle 10 iPhoneX (64 GB) ve 10 Samsung Galaxy S9 (64 GB) hediye edecek.

İşCep'e müşteri numarası veya TC Kimlik Numarası ve müşteri şifresi ile giriş yapan İş Bankası bireysel ve ticari müşterileri 1 çekiliş hakkı kazanarak kampanyaya dahil olacak.

İşCep uygulaması, cep telefonunun tarayıcısına www.isbank.com.tr/indir yazılarak ya da App Store veya Google Play’den ücretsiz yüklenebiliyor. Talihliler 11 Eylül 2018'de noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecek ve aynı gün içinde www.isbank.com.tr’de ve İş Bankası’nın sosyal medya hesaplarında ilan edilecek.

Daha detaylı bilgiye "isbank.com.tr"den de ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İşCepTürkiye İş Bankası
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