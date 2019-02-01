İşCep'ten hayatı kolaylaştıran yeni deneyimler

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulaması İşCep yenilenen yüzü ile artık İş Bankası müşterisi olmayanlara da hizmet veriyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İşCep’i telefonlarına indiren tüm kullanıcılar, şifre girişi yapmadan uygulamanın pek çok yeni özelliğinden faydalanabiliyor.

Borsa yatırımcılarının en önemli ihtiyacı olan borsa fiyat verileri ile Türkiye ve dünyadan ekonomi ve şirket haberlerine toplu olarak Mobil Borsa’dan ulaşılabiliyor. İşCep kullanıcıları ayrıca borsa fiyat verilerine de ücretsiz olarak kolayca erişebiliyor. Güncel döviz kurları ve vadeli hesap faizlerine anlık olarak ulaşılabildiği gibi şifre girişi yapmaya gerek olmadan kurlar arası hesaplama da yapılabiliyor.

Bankamatik lokasyonlarına İşCep ile harita üzerinde yönlendirilerek ulaşılabiliyor. İş Bankası müşterisi olmak için ise İşCep uygulamasındaki “Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneğinden hızlı başvuru yapılabiliyor. Birkaç dakika içinde yapılabilen başvuru sonrası hesap açılış ve Bankamatik Kartı teslimi, tercihe bağlı olarak başvuru sahibinin adresine gidilerek ya da şubede hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanıyor.





- İşCep, özel hizmetler sunmaya devam ediyor





İş Bankası müşterileri kredi, kredi kartı ve ek hesap başvurularını uygulama içerisinde tek yerden hızlıca yapabiliyor. Müşteriler, ayrı bir uygulamaya gerek duymadan borsa anlık fiyat verilerini ücretsiz görüntüleyebiliyor, pay senedi alım satım işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

İşCep Mobil Borsa, yeni eklenen Teknik Analiz özelliği ile deneyimi bir üst boyuta taşıyor. Türkiye’de ilk kez bir mobil bankacılık uygulamasında Autochartist firmasının algoritmaları ile tespit edilen anlamlı teknik formasyonlar yatırımcıların bilgisine genel tavsiye niteliğinde sunuluyor.

Mobil Borsa Teknik Analiz, hisse senetlerinin tarihsel fiyat ve hacim verilerine dayanarak hedef fiyat tahminlerinde bulunuyor. Yüksek olasılık düzeyine sahip, kalite göstergeleri gelişmiş sonuçlar veren Teknik Analiz formasyonları tespit edildiğinde bildirim almak için alarm da kurulabiliyor. Teknik Analiz özelliği de Mobil Borsa kullanıcısı tüm İş Bankası müşterilerine ücretsiz olarak sunuluyor.